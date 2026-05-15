Secretaría de Salud revela graves irregularidades en el centro estético en el que desapareció Yulixa Consuelo

Yulixa Consuelo Tolosa está desaparecida tras haberse practicado una Lipólisis láser en un centro estético en Venecia, Bogotá.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) activó de manera inmediata las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) frente al caso de la ciudadana de 52 años que, según denuncia de sus allegados, desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.

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Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la entidad, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal.

“El compromiso de la Secretaría Distrital de Salud es proteger la vida y la salud de las personas. Desde el momento en que conocimos este caso activamos nuestras acciones de inspección, vigilancia y control y mantenemos articulación permanente con las autoridades competentes”, señaló el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Desde el Distrito expresaron que una vez la Personería de Bogotá autorice el ingreso al lugar, se procederá con la verificación de las condiciones sanitarias y la aplicación de las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente.

Investigan otro centro estético

El Tiempo pudo establecer que la persona que aparece como propietaria del establecimiento llamado Beauty Láser, es María Fernanda Delgado Hernández, una enfermera de nacionalidad venezolana.

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Igualmente, el medio mencionado anteriormente aseguró que las autoridades, también investigan una posible segunda sede de este comercio, ya que los teléfonos del lugar aparecen ligados a un cosultorio conocido como BL Doctora Danubia Blanco SAS.

La dirección de este establecimiento aparece en la calle 80 #19a, hacia el norte de Bogotá. El Tiempo se contacto con Danubia Blanco y la mujer confirmó que había “roto” “toda relación con María Fernanda”.

Hasta el momento las autoridades continúan tras la pista de Yulixa Consuelo Tolos, quien no aparece luego de su desaparición en la tarde del miércoles 13 de mayo.