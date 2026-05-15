Crecen las denuncias por presión de grupos ilegales para las próximas elecciones presidenciales

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, aumentan las alertas por posibles presiones de grupos armados ilegales sobre comunidades en distintas regiones del país. Autoridades electorales, campañas políticas y organismos de observación han advertido sobre amenazas, restricciones a la movilidad y presuntos intentos de influir en el voto de los ciudadanos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que existen al menos 104 municipios con riesgos elevados para el normal desarrollo de las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo.

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Alerta por aumento de presión por grupos ilegales de cara a las elecciones presidenciales 2026

Según El Tiempo, Penagos manifestó su preocupación, la cual no solo radica en garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas, sino en que puedan ejercer su derecho al voto sin intimidaciones.

“El verdadero riesgo está en la presión que enfrentan los ciudadanos en algunas regiones, en la compra de votos y en las amenazas que ejercen estructuras ilegales”, señaló el funcionario durante una reunión de seguimiento electoral realizada en Manizales.

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Uno de los focos de mayor preocupación está en el departamento del Guaviare, donde las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ han sido señaladas de ejercer control sobre comunidades rurales. Las denuncias tomaron fuerza luego de la difusión de unos audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, considerado uno de los hombres de confianza de esa estructura armada.

En las grabaciones, el jefe ilegal hace referencia a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y lanza amenazas contra quienes no acaten sus instrucciones. En uno de los apartes conocidos públicamente, expresa su deseo de que el candidato del Pacto Histórico llegue a la Presidencia y advierte sobre posibles represalias contra las comunidades.

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Además, en los audios se escucha al hombre armado afirmar que tiene capacidad de verificar quién cumple las órdenes impartidas en la zona, mientras lanza advertencias violentas contra líderes comunales y habitantes de la región.

Tras conocerse el material, el candidato Cepeda rechazó cualquier vínculo con ese tipo de presiones y aseguró que su campaña no acepta apoyos provenientes de actores ilegales. Además, afirmó que cualquier hecho relacionado con intimidaciones electorales debe ser investigado y castigado por las autoridades.

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En otra declaración pública, Cepeda sostuvo que no puede ganarse mediante amenazas armadas y aseguró que los millones de votos necesarios para llegar a la Casa de Nariño no se obtienen bajo coerción.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió las garantías ofrecidas por el Gobierno Nacional para el proceso electoral y respondió a las críticas hechas desde distintos sectores políticos y organismos de control sobre las condiciones de seguridad en varias regiones.

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Las alertas no se limitan al Guaviare. Reportes de inteligencia y denuncias provenientes de campañas políticas advierten sobre situaciones similares en departamentos como Cauca, Meta, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Putumayo, donde persiste la presencia de grupos armados ilegales con influencia territorial.

Por su parte, Paloma Valencia denunció que en algunos municipios cercanos a Popayán las disidencias estarían presionando a la población para apoyar determinadas candidaturas. En la misma línea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró haber recibido reportes similares en zonas de La Guajira.

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Ante el panorama, sectores políticos han pedido medidas extraordinarias para proteger a los votantes. Algunos partidos, entre ellos Cambio Radical, solicitaron evaluar el traslado de mesas de votación rurales hacia cascos urbanos para disminuir riesgos de intimidación armada. Sin embargo, el registrador Penagos indicó que esa decisión corresponde a las comisiones municipales de garantías electorales.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió en un reciente informe que el 34,4 % de los municipios del país presenta algún nivel de riesgo electoral. Según el reporte, 125 municipios están clasificados en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo.