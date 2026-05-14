Llegaron lejos: Hipopótamos fueron vistos en Barrancabermeja a más de 200 kilómetros de Doradal

La expansión de los hipopótamos sigue generando preocupación entre autoridades ambientales y comunidades del Magdalena Medio. En las últimas horas se reportó el avistamiento de varios ejemplares en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, Santander, a más de 200 kilómetros de Doradal, Antioquia, zona donde originalmente habitaban los animales introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar.

Según denunciaron campesinos de la región, uno de los hipopótamos fue visto dentro de una ciénaga del sector, situación que encendió nuevamente las alertas por la presencia de esta especie invasora en zonas rurales y cuerpos de agua del Magdalena Medio.

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Hipopótamos habrían llegado hasta Barrancabermeja

De acuerdo con reportes, ya serían al menos cuatro hipopótamos los identificados en Barrancabermeja y sus alrededores. Los avistamientos se han concentrado especialmente en sectores como Cuatro Bocas, Tierradentro y zonas cercanas a la ciénaga del Opón.

La presencia de estos animales evidencia el rápido avance de la especie fuera de la Hacienda Nápoles, ubicada en Doradal, corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, donde fueron llevados inicialmente en la década de 1980. Expertos han advertido que los hipopótamos han encontrado condiciones ideales para reproducirse en la cuenca del río Magdalena debido a la abundancia de agua, alimento y ausencia de depredadores.

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Las autoridades ambientales han manifestado preocupación no solo por el impacto ecológico, sino también por el riesgo para las comunidades rurales. En África, los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos por su comportamiento territorial y agresivo.

El Ministerio de Ambiente adelanta actualmente un plan para controlar la expansión de la especie con la eutanasia de algunos ejemplares. Sin embargo, hace unos días, se conoció que veterinarios y técnicos de la India viajarán a Colombia para evaluar el posible traslado de varios hipopótamos a un santuario en ese país.

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Las cifras oficiales indican que la población de hipopótamos en Colombia ha crecido de manera acelerada. Lo que comenzó con cuatro animales introducidos ilegalmente hace décadas hoy se convirtió en una población que podría superar los 160 ejemplares y seguir aumentando si no se toman medidas de control.