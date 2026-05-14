Video| Violento hurto bajo la modalidad de “raponazo” a mujer que iba en moto en pleno centro de Medellín

Momento grabado en video del raponazo del que fue víctima una mujer que iba en una moto en Medellín. (Foto: Captura de video Colombia Oscura - 14 de mayo de 2026)

Una mujer que se movilizaba como pasajera en una motocicleta fue víctima de un violento hurto bajo la modalidad de “raponazo” en el centro de Medellín. El hecho ocurrió en el intercambio vial de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional y quedó registrado en video.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la moto reduce la velocidad mientras espera el paso de otros vehículos en la “oreja” del puente.

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Nueva modalidad de robo a motociclistas quedó registrada en video

Se observa cómo en cuestión de segundos, un hombre aparece corriendo y le arrebata el bolso a la mujer antes de escapar del lugar.

Según se conoció, el delincuente aprovechó la disminución de velocidad de la motocicleta para atracar a la pasajera y huir rápidamente con sus pertenencias.

El caso ha generado preocupación en los conductores que transitan esta zona del centro de Medellín, debido a que este tipo de robos estaría aumentando en varias “orejas” de la ciudad.

De acuerdo con reportes conocidos tras la difusión del video, las autoridades investigan si detrás de estos hechos estarían habitantes de calle que permanecen en la zona o estructuras delincuenciales dedicadas específicamente a cometer hurtos aprovechando la congestión vehicular y la reducción de velocidad en los cruces viales.

Las cifras de seguridad muestran que el “raponazo” sigue siendo una de las modalidades de hurto más frecuentes en Medellín. Según datos citados por medios locales, este año se han reportado cientos de casos bajo esta modalidad, especialmente en la comuna 10, La Candelaria, donde se concentra buena parte de los robos a personas.

La avenida Ferrocarril y la avenida Regional son dos de los corredores viales más transitados de Medellín y conectan distintos puntos estratégicos de la ciudad, por lo que diariamente registran alto flujo de motociclistas y vehículos.