‘Matador’ será investigado por el CNE tras caricaturas que atacaban el físico de Paloma Valencia

Matador será investigado por caricatura que atacaba el físico de Paloma Valencia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para discutir una ponencia que propone abrir una investigación formal contra el caricaturista Julio César González ‘Matador’ por presunta violencia política de género contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

El caso se deriva de varias publicaciones realizadas en enero en la red social X, cuando Matador también aspiraba al Senado por el Pacto Histórico.

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Matador enfrentará investigación por caricaturas contra Paloma Valencia cuando era candidato del Pacto Histórico

En esos mensajes, el caricaturista compartió imágenes, caricaturas y comentarios relacionados con la apariencia física de Valencia, incluyendo referencias a su peso y otros calificativos considerados ofensivos.

La ponencia fue elaborada por el magistrado Álvaro Hernán Prada y está sustentada en la Ley 2453 de 2025, norma que establece mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en escenarios políticos.

Según el documento conocido por Blu Radio, varias de las publicaciones podrían constituir actos de hostigamiento y descalificación por razones de género, al enfocarse en aspectos físicos de la dirigente política y no en sus posiciones ideológicas o propuestas.

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Entre los contenidos analizados aparece una publicación en la que Matador comparó a Valencia con una escultura del artista Fernando Botero y utilizó expresiones burlonas sobre su imagen corporal. También se incluyen mensajes en los que habría empleado términos despectivos y republicado comentarios ofensivos escritos por terceros.

De acuerdo con la ponencia, las expresiones difundidas en redes sociales alcanzaron cientos de miles de visualizaciones, lo que, según el análisis del magistrado, amplificó el impacto de los mensajes y pudo afectar la dignidad de la congresista.

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El documento sostiene además que en este caso no sería suficiente alegar libertad de expresión, sátira o humor político como defensa, debido a que las publicaciones habrían trascendido la crítica política para convertirse en ataques personales relacionados con la condición de mujer de la candidata.

La propuesta contempla no solo investigar a Matador, sino también al Pacto Histórico, al considerar que la colectividad presuntamente no tomó medidas para evitar o detener ese tipo de contenidos.

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Además, se estudia imponer medidas cautelares a favor de Paloma Valencia. Entre ellas estaría la eliminación de cerca de 20 publicaciones relacionadas con la senadora y la prohibición de realizar nuevas conductas consideradas intimidatorias, hostiles o violentas en su contra.