“Gracias por esa votación”: Juan Daniel Oviedo conmovió a más de uno con su mensaje de agradecimiento tras masiva votación a su favor

Paloma Valencia terminó quedándose con ‘La Gran Consulta por Colombia’ y dio un golpe sobre la mesa de cara a las elecciones presidenciales en Colombia en mayo del 2026. Valencia sale ‘con aire en la camiseta’ tras una aplastante victoria con más de dos millones de votos, pero Juan Daniel Oviedo, sin que nadie se lo esperara, es el único que ganó de los perdedores.

Oviedo, quien fue director del DANE durante el gobierno del expresidente Iván Duque, logró el segundo lugar en la votación de ‘La Gran Consulta por Colombia’, pero también logró un poco más de un millón de votos. Este resultados lo posiciona como un peso político importante y una ficha a tener en cuenta de cara a las elecciones de mayo.

Para dimensionar el resultado de Juan Daniel Oviedo, que no es para nada despreciable, logró una votación superior a la de Claudia López y Roy Barreras juntos. Es decir, Oviedo tuvo una votación superior a la de los ganadores de las otras consultas interpartidistas.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para Colombia": Juan Daniel Oviedo

Desde su sede de campaña Juan Daniel Oviedo reaccionó a los resultados de la consulta y aunque terminó perdiendo, se mostró feliz por el apoyo que logró para ser su segunda experiencia en una elección popular en Colombia. Oviedo, quien cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá logró una votación de más o menos 800.000 votos, logró llegar a un millón en esta ocasión.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos”, aseguró Oviedo desde su sede de campaña.

De igual forma, remarcó su slogan político y le dejó un importante mensaje a todos los colombianos, hayan votado por él o no: “Recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir”.

Finalmente, falta ver qué hará Juan Daniel Oviedo de cara al futuro de las elecciones presidenciales y si se añadirá a alguna campaña de forma oficial.

Paloma Valencia ganó ‘La Gran Consulta por Colombia’

A las 4:00 p.m de este 8 de marzo se cerraron las votaciones legislativas de este 2026, que venían acompañadas de las consultas a la Presidencia. Precisamente en‘La Gran Consulta por Colombia’, era una de las que más expectativa generaba, puesto que, para expertos, quienes estaban en este segmento del tarjetón, son los que más posibilidades tienen para hacerle competencia a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ¿Quién ganó?

Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, y Enrique Peñalosa; al igual que sus millones de electores estaban al pendiente del resultado de la Registraduría Nacional respecto a quien estaría finalmente en la carrera por quedarse con el puesto que dejará Gustavo Petro en Casa de Nariño.

Pasadas las 5:30 p.m, y acorde al reporte número 20 de la Registraduría se dio a conocer que Paloma Valencia se llevó el 47,03 % de los votos de la consulta, más de 1,6 millones de votos. Resultados que dejaron a Juan Daniel Oviedo en el segundo lugar de esta consulta, con el 16,88%, de los votos, más de 580.000 sufragios.