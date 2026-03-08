Concejal aseguró que “iglesias cristianas están movilizando votos en buses” en reconocido sector de Bogotá

Más de 40 millones de colombianos estaban convocados para cumplir con su cita con la democracia este 8 de marzo, sufragios en los que se dieron a conocer varias denuncias, dentro de ellas la de un concejal de Bogotá, que aseguró que una iglesia cristiana de la capital estaba “movilizando votos en buses”, para llegar a los puntos de sufragio.

Julián Triana, conocido como, “el concejal de los libros’, aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, donde acumula más de 41.000 seguidores, para mostrar una serie de fotografías en las que se ve, que personas estarían siendo transportadas en buses desde una iglesia cristiana en el sector de Hayuelos; para cumplir con su derecho.

Aunque esto no representa un delito, la publicación de Triana sirvió para que varias personas denunciaran que, en algunas de estas iglesias les estarían pidiendo que voten por algunos candidatos en específico.

“Yo sé que la iglesia Misión Carismática Internacional en sus cultos está invitando a votar por Sara Castellanos de Salvación Nacional”, “Importante investigar si están comprando votos. Pero movilizar a personas en buses no es un delito”, “Deben ser camaradas suyos del Pacto Histórico”, “Muy seguramente es de la iglesia G12″, “También vi lo mismo en las Américas con 30″, y “Debería pasarse por Ciudad Bolívar que es igual”, fueron algunas de las reacciones.

Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación

En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduríarealizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia