Gobierno advierte posible constreñimiento electoral del ELN tras intento de cruce de 2.400 personas desde Venezuela

Foto autoridades investigan posible influencia del ELN en elecciones tras intento de ingreso de 2.400 personas por la frontera.

Durante la jornada electoral en Colombia, las autoridades reportaron varios hechos que encendieron las alertas por posibles delitos electorales y presiones al votante. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Ministerio del Interior, liderado por el ministro Armando Benedetti, se informó sobre la captura de un presunto integrante del ELN que tenía en su poder propaganda electoral y cerca de un millón de pesos en efectivo.

Según el reporte oficial, el hombre habría estado generando presiones a votantes, lo que podría configurar un caso de constreñimiento electoral, uno de los delitos más investigados durante los comicios legislativos. Las autoridades indicaron que el caso quedó en manos de los organismos judiciales para determinar su responsabilidad y la posible relación con estructuras armadas ilegales.

Alerta por posible influencia del ELN en la frontera con Venezuela

De manera paralela, organismos de inteligencia advirtieron que el ELN estaría intentando influir en el proceso electoral en Norte de Santander, una de las zonas más sensibles del país debido a su cercanía con la frontera entre Colombia y Venezuela.

La alerta surgió luego de que se detectara el intento de ingreso irregular de cerca de 2.400 personas desde Venezuela hacia territorio colombiano, pese al cierre temporal de los pasos fronterizos ordenado por el Gobierno para garantizar la seguridad de las elecciones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que estas personas habrían intentado cruzar por pasos ilegales conocidos como trochas, utilizando incluso un planchón para atravesar el río fronterizo. Posteriormente, según las evidencias recopiladas por las autoridades, en la otra orilla los esperaban buses que presuntamente los trasladarían hacia distintos puntos del departamento.

Las autoridades investigaron si este traslado masivo tenía como objetivo participar en la jornada electoral, lo que podría constituir un grave delito contra la transparencia del proceso democrático.

El comandante de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó que en la zona fueron identificados más de 60 buses estacionados cerca de la frontera, situación que generó preocupación entre las autoridades y motivó el despliegue de operativos de control.

El Gobierno advirtió que, en caso de comprobarse que empresas de transporte participaron en la movilización irregular de personas con fines electorales, podrían enfrentar investigaciones penales e incluso procesos de extinción de dominio.

Ataque con drones en Meta fue controlado

Mientras tanto, en el departamento del Meta, también se reportó una situación de orden público durante la jornada electoral.

De acuerdo con el informe del Puesto de Mando Unificado, se registró un hostigamiento en el municipio de La Macarena, donde disidencias de las FARC bajo el mando del alias “Calarcá” habrían atacado con drones cargados con explosivos.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que el ataque fue controlado rápidamente por la Fuerza Pública y no generó afectaciones graves en el desarrollo de la jornada electoral en la región.

Autoridades reforzaron vigilancia por delitos electorales

Los hechos registrados durante el día de votaciones llevaron a las autoridades a reforzar los controles en varias regiones del país, especialmente en zonas de frontera y territorios con presencia de grupos armados ilegales.

Las autoridades reiteraron que conductas como el constreñimiento al elector, la corrupción al sufragante o la movilización irregular de votantes constituyen delitos graves que pueden afectar la transparencia de las elecciones.

Por esta razón, el Puesto de Mando Unificado mantuvo el monitoreo permanente del orden público durante toda la jornada, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto sin presiones ni interferencias.

Las investigaciones sobre estos hechos continuaban mientras las autoridades recopilaban pruebas para determinar si grupos armados ilegales intentaron influir en los resultados electorales en algunas regiones del país.