La candidata de Uribe, Paloma Valencia, ganó La Gran Consulta por Colombia; ¿Tiemblan Cepeda y De la Espriella?

A las 4:00 p.m de este 8 de marzo se cerraron las votaciones legislativas de este 2026, que venían acompañadas de las consultas a la Presidencia. Precisamente en‘La Gran Consulta por Colombia’, era una de las que más expectativa generaba, puesto que, para expertos, quienes estaban en este segmento del tarjetón, son los que más posibilidades tienen para hacerle competencia a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ¿Quién ganó?

Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, y Enrique Peñalosa; al igual que sus millones de electores estaban al pendiente del resultado de la Registraduría Nacional respecto a quien estaría finalmente en la carrera por quedarse con el puesto que dejará Gustavo Petro en Casa de Nariño.

Pasadas las 5:30 p.m, y acorde al reporte número 20 de la Registraduría se dio a conocer que Paloma Valencia se llevó el 47,03 % de los votos de la consulta, más de 1,6 millones de votos. Resultados que dejaron a Juan Daniel Oviedo en el segundo lugar de esta consulta, con el 16,88%, de los votos, más de 580.000 sufragios.

Basado en los resultados de “La Gran Encuesta” (GAD3 para Noticias RCN) y la medición de Invamer (para Blu Radio y Noticias Caracol) de finales de febrero de 2026, Iván Cepeda ganaría la presidencia en un eventual enfrentamiento directo contra Abelardo de la Espriella. Según los datos analizados, Cepeda mantiene una ventaja sólida tanto en la intención de voto para la primera vuelta como en los escenarios simulados de balotaje. En el estudio de Invamer, Cepeda alcanza un 43,0% frente al 23,4% de De la Espriella en la primera vuelta, diferencia que se ensancha en la segunda vuelta, donde el candidato del Pacto Histórico obtendría un 59,4% de los apoyos frente al 37,4% del abogado.

Por otro lado, la encuesta de GAD3 muestra un panorama un poco más competitivo pero con la misma tendencia de liderazgo para la izquierda. En este sondeo, Cepeda encabeza la intención de voto con un 34% sobre un 26% de De la Espriella; sin embargo, en el escenario de segunda vuelta, el margen se estrecha a solo cinco puntos, con Cepeda obteniendo un 38% y De la Espriella un 33%. Esta diferencia sugiere que, si bien Cepeda es el favorito actual, De la Espriella logra capturar un voto de opinión significativo que podría convertir la elección en una disputa abierta, dependiendo de la movilización de los indecisos y las alianzas que se concreten tras las consultas de marzo.