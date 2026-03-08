Hernán Orjuela ‘estalló’ contra Gustavo Petro, a quién trató de despota por su actitud con Galán

Hernán Orjuela es uno de los presentadores más conocidos del país, pues con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia visibilidad y es principalmente recordado por su participación en ‘Sábados felices’ y ‘Día a día’ de Caracol Televisión, contando así con el cariño de los televidentes. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el conductor decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia radicándose en Estados Unidos junto a su familia.

A pesar de que Orjuela está fuera de Colombia esto no ha sido impedimento para que esté al pendiente de cada una de las situaciones que se viven en Colombia y ante una nueva jornada electoral las diferentes reacciones no se han hecho esperar por parte de diferentes figuras entre ellas el presentador tras el más reciente encuentro entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro.

En medio de la intervención el alcalde de Bogotá aseguró: “Respeto por los resultados:quienes hemos sido elegidos, particularmente, por este sistema, estamos llamados a respetar. Claro, si hay irregularidades, que se denuncien y que los canales institucionales sean los que investiguen y determinen (...) No deslegitimemos el sistema electoral porque de ese sistema dependemos para resolver los conflictos como sociedad de manera pacífica”, siendo esta una fuerte indirecta frente a las declaraciones de las últimas semanas del presidente Gustavo Petro.

Cabe resaltar que ante estas inesperadas declaraciones Petro simplemente trató hacer caso omiso a las mismas, ni siquiera observando a Galán sino mirando para el lado opuesto, siendo este un símbolo de invalidación a sus palabras que no pasó de largo en las redes sociales, tanto así que horas más tarde Hernán Orjuela no dudó en referirse a este tema añadiendo: “El despotismo en acción“, demostrando así el descontento que siente por parte de Petro, el cual había mostrado desde hace varios meses. Cabe resaltar que varios usuarios terminaron compartiendo esta opinión.