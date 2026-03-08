“Son pilar de la familia”: Abelardo de la Espriella envió mensaje para las mujeres en su día

Las elecciones de este 8 de marzo coincidieron con el Día Internacional de la Mujer y varios candidatos aprovecharon para enviar mensajes. Uno de ellos fue Abelardo de la Espriella, quien no está participando en estas elecciones, pero está impulsando una de las listas al Senado.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el abogado publicó un conservador mensaje en el que dio detalles sobre su apoyo a las mujeres durante la campaña.

“En el Día de la Mujer, reconozco la fortaleza, el liderazgo y la determinación de las mujeres colombianas. Son pilar de la familia, motor de la sociedad y ejemplo de carácter en cada rincón del país. Mi respeto y admiración para todas”, sostuvo Abelardo de la Espriella.

El candidato también advirtió que no solo trabajaría por los derechos de las mujeres, sino por los de su familia.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer de todos los 8 de marzo fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1975. Sin embargo, se venía conmemorando desde antes.

Su origen comúnmente se señala en las revueltas feministas y obreras de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero fue Clara Zetkin, una líder comunista alemana, quien propuso que se conmemorara un día para las mujeres de forma internacional. Originalmente, fue el 19 de marzo, pero unas décadas después se fijó internacionalmente para el 8 de marzo.

La ONU, entre tanto, ha recordado la importancia de que los estados nacionales tengan presentes las luchas por los derechos de las mujeres, que son más de la mitad de la población mundial.

“Hoy día, ningún país ha cerrado las brechas legales entre hombres y mujeres. Actualmente, las mujeres solo tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo. En áreas fundamentales de la vida, como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación, la ley las perjudica sistemáticamente”, señaló la ONU a propósito de la conmemoración que se está realizando en todo el mundo este año.