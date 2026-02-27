Paloma Valencia no despega: Gana en la consulta pero sigue estancada pese a apoyo de Uribe, revela nueva encuesta

A menos de 10 días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, una nueva encuesta de intención de voto vuelve a poner en relieve el lugar de cada candidato en la opinión de los colombianos. Esta vez se trata de la encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y contratada por el medio Rcn, que sale tan solo un par de días después de la realizada por Invamer y confirma lo que se sabe desde hace meses, que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan como los candidatos más votados.

En este escenario, Paloma Valencia aparece como la candidata que sería más votada entre todas las consultas, con un 17 %, pero en la primera vuelta tan solo recibiría el 4 % de los votos, según la información obtenida por la encuestadora.

Su consulta sería la más votada

La consulta de centro derecha, La Gran Consulta, sería la más solicitada en los próximos comicios con un 37 % de votantes, seguida del Frente por la Vida que acumula el 10 %. En este panorama, Vicky Dávila sería la segunda candidata con más votos, recibiendo un 7 %. En tercer lugar, con un 6 %, aparece Claudia López, quien hace parte de la Consulta de las Soluciones, la menos votada de las tres con un 6 % de votantes.

Es tercera en primera vuelta, pero sigue lejos

Sin embargo, pese a vencer en las consultas, en la primera vuelta esta lejos de los dos candidatos que puntean. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtendría un 34 %, Abelardo de la Espriella recibiría un 26 % y Paloma Valencia apenas tendría un 4 %. En la encuesta, la opción No sabe/no responde tuvo un 13 % de las respuestas, y el voto en blanco un 6% superando a la mayoría de candidatos por debajo de los dos que encabezan el listado.

Ficha Técnica

La encuesta fue realizada en todos los departamentos menos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo proporcional al tamaño poblacional según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE.

El proceso se llevó a cabo a través de llamadas telefónicas de 4 o 5 minutos, aproximadamente, a una muestra de 2.473 personas entre el 16 y el 23 de febrero de 2026.