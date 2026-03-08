Elecciones 2026: ¿Cómo funciona el software del conteo electoral en Colombia?

En medio de las elecciones legislativas de 2026, uno de los temas que más ha generado preguntas entre ciudadanos y sectores políticos es cómo funciona el software que se utiliza para procesar los resultados electorales en Colombia. Aunque el conteo de los votos se hace de manera manual en cada mesa de votación, diferentes sistemas informáticos entran en funcionamiento para transmitir, organizar y consolidar los datos de todo el país.

El proceso comienza cuando cierran las urnas y los jurados de votación cuentan los votos de cada mesa. Los resultados se registran en el formulario E-14, un documento oficial en el que se anotan los votos obtenidos por cada candidato o partido. Este formulario tiene varias copias y sirve como base para el preconteo y para los escrutinios posteriores.

¿Cómo funciona el software de las elecciones en Colombia?

A partir de ese momento entra en juego la infraestructura tecnológica que respalda el proceso electoral. Para las elecciones de 2026, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por la empresa Thomas Greg & Sons, es la encargada de operar los sistemas que permiten transmitir los datos del preconteo y brindar soporte tecnológico durante los escrutinios territoriales. Estos sistemas reciben la información mesa por mesa a partir de las actas E-14, la procesan en centros de cómputo departamentales y la organizan para consolidar los resultados preliminares.

Es importante tener en cuenta que el preconteo no tiene validez jurídica, sino que se utiliza para informar rápidamente a la ciudadanía sobre una tendencia de resultados la misma noche de las elecciones. El resultado oficial se define posteriormente durante los escrutinios, que realizan comisiones electorales en niveles zonales, municipales y departamentales, revisando nuevamente las actas y resolviendo posibles inconsistencias.

Para garantizar la transparencia del proceso, la Registraduría informó que los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del E-14 y consolidación de resultados fueron sometidos a auditorías técnicas y a un proceso de “congelamiento” del código fuente antes de las elecciones. En estas revisiones participaron organismos de control, misiones de observación internacional y auditores de los partidos políticos.

De esta manera, el sistema electoral colombiano combina conteo manual en las mesas de votación con herramientas tecnológicas para la transmisión y consolidación de datos, un modelo que busca agilizar la publicación de resultados sin reemplazar el proceso físico que sirve como respaldo del escrutinio oficial.

