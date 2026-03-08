Denuncian que personas de una campaña están “ayudándole” a votar a la gente en Norte de Santander

Denuncian que personas están acompañando a personas a votar en Norte de Santander. (Foto: Tomada de X 8 de marzo de 2026)

Denuncian que personas de una campaña acompañan a las personas a votar

Una denuncia sobre posibles irregularidades durante la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo, fue publicada en redes sociales por el candidato al Senado Alejo Vergel, quien aseguró que en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, habría presencia de propaganda política y acompañamiento indebido a votantes dentro de los puestos de votación.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el aspirante afirmó que en ese municipio se estarían presentando prácticas que podrían vulnerar las normas que regulan el proceso electoral en Colombia.

Denuncian grupo de campaña que estaría “ayudándole” a la gente a votar en Norte de Santander

“En Ábrego, Norte de Santander, personas con camisetas naranja, referencia de un candidato, ayudándole a votar a la gente. También hay gorras dentro de las mesas con logo y número. ¿Qué es esto?”, escribió Vergel en la publicación, en la que también etiquetó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Fiscalía General de la Nación.

El candidato agregó en su mensaje que, según lo que reportan ciudadanos en el lugar, “en el pueblo esos candidatos hacen lo que se les da la gana”, aludiendo a lo que considera falta de control frente a la presunta promoción política dentro de los puestos de votación.

Es importante recordar que en Colombia, la legislación electoral prohíbe realizar propaganda política dentro de los puestos de votación y establece restricciones sobre cualquier forma de presión o inducción al voto durante la jornada electoral.

La Registraduría y los organismos de control suelen activar canales de denuncia para reportar irregularidades como compra de votos, propaganda en zonas prohibidas o acompañamiento indebido a votantes, prácticas que pueden derivar en investigaciones administrativas o penales.

La jornada electoral de este domingo corresponde a las elecciones legislativas en Colombia, en las que los ciudadanos eligen a los integrantes del Congreso para el periodo 2026-2030. En total se escogerán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara entre más de 3000 candidatos inscritos por diferentes partidos y movimientos políticos.

De acuerdo con el censo electoral oficial, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en estos comicios, que se desarrollan en todo el territorio nacional y en el exterior.

Las mesas de votación cierran a 4:00 de la tarde e inicia el preconteo por parte de los cientos de miles jurados seleccionados.