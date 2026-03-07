“Con mi mamá no te metas”: la contundente respuesta de Juan Daniel Oviedo a comentario de Daniel Quintero

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien participará en la Gran Consulta por Colombia este 8 de marzo, ha dado mucho de que hablar en la última semana por el comentario homofóbico que le dirigió Abelardo de la Espriella y la respuesta a una pregunta de Vicky Dávila en un debate sobre su supuesta simpatía por el presidente Gustavo Petro.

Lea más sobre los candidatos a la Presidencia aquí: “Yo sí adoro al presidente Uribe”: Paloma Valencia defiende su idea de poner como vicepresidente a Álvaro Uribe

Entre estas polémicas, que le han sumado popularidad a pocos días de los comicios, el exdirector del DANE ha patrocinado un nuevo intercambio con el también candidato Daniel Quintero, quien hace parte de la consulta Frente por la Vida.

“Sumarle un voto a Uribe”

La controversia inició con un breve trino de Quintero en X en que afirma que “votar por Oviedo es sumarle un voto a Uribe”. Ante esto, él le respondió: “Periodicazo para ti por polarizar. Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá“.

Poco después, el exalcalde de Medellín volvió a arremeter diciendo: “Muy lindo y todo pero esa no es la consulta de tu mamá sino la de Uribe”, y señaló a Oviedo de “tratar de engañar a la gente”.

Esto también le puede interesar: ¿Votará el 8 de marzo? Estos son los beneficios y descuentos que puede reclamar con su certificado

Finalmente, el candidato de la Gran Consulta zanjó la discusión, al menos temporalmente, respondiendo: “Con mi mamá no te metas. Ella si es una cosa seria”. Adicionalmente, le “deseó” suerte a su contrincante en los comicios del domingo y remató: “que te gane un rayo”, en referencia al logo de su campaña.