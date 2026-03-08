Misterio en futuro político de Elsa Noguera en Barranquilla: “Los quiero”, no quiso hablar

La exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, volvió a aparecer públicamente este 8 de marzo durante la jornada de elecciones en Colombia, pero su presencia estuvo marcada por el silencio frente a los medios de comunicación, lo que aumentó las especulaciones sobre su futuro político en Barranquilla y el Atlántico.

La dirigente política acudió a ejercer su derecho al voto en el Colegio Biffi La Salle, en Barranquilla, donde fue abordada por periodistas que buscaban conocer su posición frente a los rumores sobre un eventual regreso a la política electoral. Sin embargo, Elsa Noguera no quiso entregar declaraciones y se limitó a despedirse con un breve mensaje: “Los quiero”.

Elsa Noguera reaparece en elecciones en Barranquilla y aumenta el misterio sobre su regreso político

La escena llamó la atención de los medios y de los ciudadanos que se encontraban en el lugar, ya que en las últimas semanas han aumentado los comentarios sobre una posible candidatura de Elsa Noguera a la Alcaldía de Barranquilla, a la Gobernación del Atlántico o incluso como fórmula vicepresidencial en futuras elecciones.

Expectativa por su eventual regreso político

A pesar de mantener silencio frente a los periodistas, Elsa Noguera mantiene activas sus redes sociales, especialmente su cuenta de Instagram, donde ha publicado varios videos relacionados con su visión sobre temas políticos y ciudadanos.

Estas publicaciones han despertado interés entre sus seguidores y electores, quienes interpretan su actividad digital como una señal de que podría estar preparando un regreso a la política regional o nacional.

La exmandataria se ha tomado en los últimos años un periodo sabático, luego de haber ocupado importantes cargos públicos como alcaldesa de Barranquilla, gobernadora del Atlántico y ministra de Vivienda.

Sin embargo, su presencia constante en redes sociales y su participación en debates sobre temas públicos mantienen a muchos observadores atentos a los próximos pasos de su carrera política.

Recuperación de salud y mejoras en su movilidad

En recientes publicaciones, Elsa Noguera también informó que se sometió a nuevas intervenciones médicas, lo que, según explicó, ha permitido mejorar su movilidad.

La exgobernadora había enfrentado algunas dificultades físicas en el pasado, por lo que esta recuperación fue compartida con sus seguidores como una noticia positiva dentro de su proceso personal.

Aunque no ha confirmado planes políticos concretos, el hecho de que continúe participando en espacios públicos y manteniendo presencia en redes sociales ha incrementado la expectativa sobre su futuro político en Barranquilla y el Atlántico.

Fiscal mencionó a Elsa Noguera en el caso de Nicolás Petro

El nombre de Elsa Noguera también surgió recientemente durante la imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos públicos.

Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde aseguró que la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, habría tenido conocimiento sobre los intereses que Nicolás Petro y Day Vásquez tenían en relación con los contratos otorgados a la Fundación Fucoso.

Según lo expuesto por la fiscal, Nicolás Petro habría ejercido influencia de manera personal sobre la exgobernadora, incluso “instrumentalizando” a Day Vásquez dentro de esas gestiones.

“La gobernadora del Departamento del Atlántico de la época, la doctora Elsa Noguera, tuvo pleno conocimiento y conciencia en relación al interés y representación que tenían el señor Nicolás Petro y la señora Day Vásquez, además de otros involucrados”, afirmó la fiscal durante la audiencia.

Defensa de Nicolás Petro asegura que no hay investigación contra Noguera

Pese a esas menciones durante el proceso judicial, la defensa de Nicolás Petro señaló que, tras realizar consultas ante la Corte Suprema de Justicia, no existe actualmente una investigación formal contra Elsa Noguera relacionada con estos hechos.

Mientras tanto, la exmandataria continúa generando expectativa en el escenario político del Caribe colombiano.

Su presencia en la jornada electoral, su actividad en redes sociales y el silencio frente a los medios han alimentado el misterio sobre el futuro político de Elsa Noguera, una de las figuras más influyentes de la política en Barranquilla y el departamento del Atlántico.