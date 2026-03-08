Resultados de las consultas presidenciales este 8 de marzo: sígalos en tiempo real

Elecciones del 8 de marzo en Medellín, Colombia

Este domingo 8 de marzo los colombianos no solo están votando para elegir a senadores y representantes a la Cámara, sino que también tendrán la posibilidad de ejercer su voto para las consultas presidenciales.

(Lea más detalles sobre este caso dando clic en: Señalado operador político de ‘Papá Pitufo’ terminó en la lista al Senado del Partido de la U).

Vea en vivo cómo van lo resultados de cada una de las consultas. Según la página oficial de la Registraduría, en el avance 18 con el 43,48 % de las mesas informadas en el preconteo estos son los resultados.

Tenga en cuenta que los porcentajes se calculan con respecto al total de los votos de todas las consultas.

Consulta de las soluciones

Claudia López: 8,07 % del total con 214.123 votos.

Leonardo Huerta: 0,63 % del total con 16.765 votos.

La Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia: 47,58 % del total con 1.262.584 votos.

Juan Daniel Oviedo: 16,40 % del total con 435.381 votos.

Juan Manuel Galán: 4,64 % del total con 123.364 votos.

Juan Carlos Pinzón: 4,05 % del total con 107.637 votos.

Vicky Dávila: 3,51 % del total con 93.288 votos.

Aníbal Gaviria: 2,23 % del total con 59.308 votos.

Enrique Peñalosa: 2,01 % del total con 53.586 votos.

David Luna: 1,44 % del total con 38.305 votos.

Mauricio Cárdenas: 0,85 % del total 25.081 con votos.

Frente por la vida

Roy Barreras: 3,65 % del total con 97.083 votos.

Daniel Quintero: 3,18 % del total con 84.481 votos.

Édison Lucio Torres Moreno: 0,62 % del total con 16.486 votos.

Martha Viviana Bernal Amaya: 0,57 % del total con 15.357 votos.

Héctor Elías Pineda Salazar: 0,39 % del total con 10.450 votos.