EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones? Resultados Congreso y Consultas Colombia hoy

El 2026 se perfila como un año determinante para el rumbo político del país. Colombia acudirá a las urnas en dos momentos clave: primero para elegir el nuevo Congreso de la República y posteriormente para definir quién será el próximo presidente de la nación.

Precisamente, este 8 de marzo los ciudadanos están llamados a votar para escoger a quienes ocuparán las curules del Senado y la Cámara de Representantes, los encargados de debatir, tramitar y aprobar las leyes y proyectos que marcarán la agenda del país durante los próximos años.

Esta jornada electoral no solo definirá el equilibrio de fuerzas políticas dentro del Legislativo, sino que también ofrecerá las primeras señales del panorama político rumbo a las elecciones presidenciales, previstas para mediados del año, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Resultados Senado de la República

Resultados Cámara de Representantes