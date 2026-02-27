Con embalses llenos superservicios pide que hidroeléctricas generen energía a menor precio

Nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Calima, ubicada en el municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca. (Fotos: Cortesía)

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reiteró el llamado a las empresas hidroeléctricas del país para que aumenten la generación de energía a mejores precios ante el alto nivel de los embalses, situación que se presenta por las fuertes lluvias que se han registrado en varias regiones.

El pronunciamiento lo hizo el superintendente Felipe Durán Carrón durante una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica Calima, ubicada en el municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca, como parte de las labores de vigilancia a los embalses que actualmente presentan altos volúmenes de almacenamiento.

Superservicios pide que bajen los precios de generación de energía porque los embalses están llenos

Según la entidad, la inspección tuvo como objetivo verificar la gestión operativa del embalse, sus niveles de llenado, el plan de gestión del riesgo y las condiciones de generación de energía, en un contexto de incremento en los caudales de los ríos por lluvias atípicas.

El embalse de Calima es operado por la empresa Celsia, genera energía para cerca de 70.000 hogares y se abastece de las aguas del río Calima y el río Bravo.

Durante el recorrido, el superintendente reiteró el llamado al sector eléctrico para que el aumento en los niveles de agua se refleje en beneficios para los usuarios.

“En el marco del aumento del volumen útil de los embalses, esperamos que la generación de energía tenga un impacto favorable a los usuarios, así como prevenir posibles inundaciones ante los caudales de los ríos aportantes”, dijo Durán.

El funcionario insistió en que los altos niveles de los embalses deben permitir una mayor generación y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.

“Nos interesa hacer el llamado a que, con embalses llenos, se genere energía a precios eficientes y que tengan un impacto favorable a los usuarios en el marco del aumento del volumen útil, así como prevenir posibles inundaciones ante los caudales de los ríos aportantes”, afirmó.

Sobre la situación específica del embalse de Calima, el superintendente explicó que actualmente se encuentra cerca de su capacidad máxima.

“Como lo hemos mencionado en nuestros reportes diarios, este embalse está actualmente en un 97,2 % de su volumen útil. Ese 2,8 % restante significa 61 centímetros para que llegue al nivel del vertedero. No se encuentran riesgos de vertimientos que puedan generar afectaciones aguas abajo”, informó.

La Superservicios indicó que durante febrero de 2026 ha realizado visitas de inspección a varios embalses estratégicos del país, entre ellos Urrá, en Córdoba; Hidroituango, en Antioquia; y Calima, en el Valle del Cauca.

Estas acciones hacen parte de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para hacer seguimiento a la operación del sistema eléctrico durante la temporada de lluvias y verificar que las empresas generadoras cumplan con los requisitos técnicos, financieros y administrativos.