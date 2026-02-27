“Me tocó hacer lo que él quería porque vivía manipulándome con un arma”: Nuevas revelaciones de la mamá de Sara Sofía

Sara Sofía, bebé desaparecida, y Carolina Galván, la madre condenada por su desaparición. (Foto: Captura de pantalla Más allá del silencio Podcast - 27 de febrero de 2026)

Carolina Galván habló por primera vez desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, y entregó nuevos detalles sobre la desaparición de su hija Sara Sofía, ocurrida el 29 de enero de 2021. La mujer cumple una condena de 42 años por el delito de desaparición forzada, mientras el paradero de la menor continúa siendo un misterio y su cuerpo no ha sido encontrado.

En diálogo con el pódcast ‘Más allá del silencio’ de Rafael Poveda, Galván relató cómo, según su versión, se dieron los hechos previos a la desaparición de la niña, quien tenía alrededor de dos años cuando ocurrió el caso.

Mamá de Sara Sofía desde la cárcel reveló detalles de lo que pasó con su pequeña hija

La mujer explicó que, aunque legalmente tenía la custodia de Sara Sofía, atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad económica y habitacional. “Legalmente, la custodia la tenía yo. Me fui de la casa, no tenía donde vivir, entonces me tocó dormir en la calle. (…) Intentaba buscar trabajo, pero no me daban. Terminé durmiendo en un carro”, comentó.

Durante ese periodo conoció a Nilson Díaz, quien le ofreció trabajo cuidando a sus hijos. “Le dije que sí, pero no sabía las intenciones que él tenía”, afirmó. Según su relato, aceptó porque necesitaba dinero y un lugar donde quedarse.

Con el paso de los días, aseguró, la relación se tornó violenta y coercitiva. “Me tocó hacer lo que él quería porque vivía manipulándome con un arma. (…) En varias ocasiones me pegó, me gritaba y me trataba muy mal, también me estaba intentando meter en el consumo”, agregó.

Galván contó que en una ocasión visitó a Sara Sofía, quien estaba bajo el cuidado de su hermana, y decidió llevársela a la vivienda donde estaba residiendo. Sin embargo, afirmó que posteriormente no pudo devolverla porque, según dijo, se le restringía la salida y Nilson Díaz la convenció de no regresar a la niña.

Relató que en una oportunidad dejó a la menor en la casa mientras hacía una diligencia y recibió una llamada de Díaz, quien le informó que la niña se había caído. “Esa vez no pasó a mayores, fue solo el morado”, señaló, en referencia a un golpe en el ojo.

Sobre el día de la desaparición, el 29 de enero de 2021, Galván indicó que al regresar a la vivienda notó un comportamiento extraño. Vio a la niña acostada, pero poco después, según dijo, Díaz le manifestó que no despertaba.

“Yo no entendía qué estaba pasando. (…) Cuando yo vi, me ataco a llorar y le pregunté que qué había pasado con la niña, me dijo: ‘Es que la niña murió de pena moral’. Lo dijo todo tranquilo, mientras que yo lloraba”, relató.

Aseguró que en ese momento no se le permitió salir ni buscar ayuda. También afirmó que no observó señales visibles de sangre o lesiones en el cuerpo de la menor. “Yo no sabía ni qué hacer”, comentó.

“Yo en estos momentos no sé qué fue lo que pasó, han pasado cinco años y no sé nada”, agregó.

Galván indicó que, en medio de la situación, tuvo que asistir a una iglesia por un compromiso previo y dejó a Díaz en la vivienda. Cuando regresó, la niña ya no estaba. “Él me dijo que la había tirado en el caño, pero ahí nunca estuvo porque nadie nunca la vio. La envolvió en algo y la sacó, pero no sabemos a dónde”, señaló.

La mujer negó las acusaciones de maltrato en contra de su hija y sostuvo que la versión de Díaz buscaba responsabilizarla. “Yo a la niña no le hice nada”, aseguró.

“Cometí el error de haber confiado en alguien en quien nunca lo debí hacer. (…) Nunca me imaginé que esto iba a pasar porque, de haber sabido, no hubiera arriesgado a la niña, ni tampoco me hubiera arriesgado a mí”, añadió.

Hasta la fecha, no se ha establecido con certeza qué ocurrió con Sara Sofía y su cuerpo no ha sido hallado.