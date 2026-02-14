Impresionante: Fuertes lluvias convirtieron vías en ríos violentos de agua en Bello y Medellín

Inundaciones y emergencias en Bello este sábado 14 de febrero. (Foto: Captura de video cortesía de Denuncias Antioquia)

La fuerte temporada de lluvias no para de provocar desastres en los diferentes municipios del Valle de Aburrá, en donde se registraron inundaciones y caída de árboles. En Bello, al norte de Medellín, las vías se convirtieron en ríos violentos de agua.

Por el momento las autoridades locales reportaron que no han habido víctimas y se espera la revisión de los daños.

Vuelve y juega: Inundaciones en Medellín y Bello generaron emergencias

En la tarde de este sábado, 14 de febrero, se registraron fuertes lluvias en todo el territorio del Valle de Aburrá, generaron emergencias por inundaciones y caídas de árboles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó a través de sus redes sociales el estado en el que se encuentra la ciudad luego del fuerte aguacero.

“Estamos atendiendo de manera oportuna los incidentes generados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad, todo nuestro cuerpo de bomberos @AlcaldiadeMed @dagrdmedellin activos", dijo el mandatario.

En Medellín se reportó inundación en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado, una creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello; inundación en vía pública en la calle 80 con carrera 93A, barrio Robledo Aures, un sótano inundado en la carrera 55 con calle 80, inundación en vía pública en la carrera 76C con calle 114, barrio Santander; inundación en vía pública en el sector Pajarito y el colapso de parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E (2 personas con lesiones leves)

Asimismo, se reportó la caída de árbol en Doce de Octubre que provocaron daños en las redes eléctricas.

Por su parte, desde la Alcaldía de Bello, indicaron que “las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunos sectores de la ciudad de Bello debido al alto flujo de agua y que el sistema de drenaje no daba abasto, pero al momento no hay reporte oficial de afectaciones graves. Seguiremos informando cuando se tenga un balance definitivo”.

Denuncias Antioquia publicó los videos que los ciudadanos le compartieron de la emergencia en Medellín, Copacabana y Bello.