“Estoy haciendo una campaña con chaleco antibalas”: Cathy Juvinao reveló que enfrenta riesgos de seguridad

La representante a la Cámara por Bogotá Catherine “Cathy” Juvinao, del partido Alianza Verde, aseguró que ha tenido que reforzar su esquema de seguridad y realizar su actividad política utilizando chaleco antibalas, luego de lo que calificó como consecuencias derivadas de declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros transmitido en televisión.

La congresista, quien ocupa una curul en la Cámara de Representantes en el periodo 2022-2026 y ha anunciado su intención de buscar la reelección por Bogotá en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

También le puede interesar: Asocapitales alerta por altos niveles de libertad inmediata en más de 100.000 capturas en flagrancia

Juvinao alertó que usa chaleco antibalas tras declaraciones de Petro en su contra

En una entrevista con Kien y Ke, Juvinao afirmó que la situación de seguridad se agravó tras una controversia relacionada con la demanda que presentó contra el entonces ministro Carlos Florián por el incumplimiento de la cuota de paridad en el Gobierno.

Según relató, las declaraciones del mandatario se produjeron durante un Consejo de Ministros emitido en horario estelar.

Lea también: Petro tendrá que pagar millonaria multa por no retractarse de sus afirmaciones contra el fiscal del caso de Nicolás Petro

“Yo estoy haciendo una campaña con chaleco antibalas todo el tiempo. La violencia del presidente contra mí me ha traído unas consecuencias de seguridad. El presidente en un Consejo de Ministros en octubre al aire en horario Prime dijo que yo no tenía derecho a demandar al ministro Florián por incumplir la cuota de paridad, porque yo lo tumbé con una demanda", relató la representante.

Además, agregó “lo dijo en palabra textuales. La juvinao que se cree. ¿Acaso ella se cree que tiene un poder divino? Alguien haga algo contra esto. Así, ‘alguien haga algo’. Cuando un presidente dice, ‘Alguien haga algo en contra de alguien’. Eso es una orden que los violentos interpretan de una manera muy compleja”.

En otras noticias: “Me tocó hacer lo que él quería porque vivía manipulándome con un arma”: Nuevas revelaciones de la mamá de Sara Sofía

Juvinao afirmó que días después recibió información desde la Casa de Nariño sobre posibles amenazas en su contra provenientes de grupos armados ilegales.

“Y una semana después de que el presidente hizo eso Me llamaron de Palacio, fíjate. Me llamó el ministro Benedetti a comunicarme que al presidente le había llegado información de que yo estaba en la mira de los grupos armados ilegales y que me tenían que reforzar un esquema de candidato presidencial“, contó.

Reveló que tiene un “esquema como el que tienen los candidatos presidenciales muy grande y ha sido muy difícil. Eso tampoco lo he dicho en medios, yo estoy haciendo una campaña con chaleco con tibalas todo el tiempo”.

La congresista señaló que la situación refleja, a su juicio, los riesgos que enfrentan las mujeres que participan en política. “Entonces, esas son las consecuencias de la violencia contra las mujeres en política”, dijo.