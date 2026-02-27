Petro tendrá que pagar millonaria multa por no retractarse de sus afirmaciones contra el fiscal del caso de Nicolás Petro

Petro tendrá que pagar multa por no retractarse por afirmaciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue sancionado con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a un fallo de tutela que le ordenaba retractarse de afirmaciones realizadas contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien capturó e investigó a Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario.

Según conoció Infobae, la decisión fue adoptada por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C., en providencia fechada el 27 de febrero de 2026, como respuesta a una acción promovida por el fiscal Burgos.

Petro tendrá que pagar multa por desacato judicial tras tutela del fiscal Mario Burgos

Según el despacho judicial, se confirmó el incumplimiento de lo que ordena la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, decisión que fue confirmada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.

El accionante, a través de apoderado judicial, solicitó la apertura de incidente de desacato mediante memorial radicado el 5 de septiembre de 2025.

En el apartado de antecedentes de la providencia se señala: “De acuerdo con el sustrato fáctico y normativo traído a colación, se hace necesaria su intervención para que se declare el desacato por parte del Presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego, por el incumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela del 29 de agosto de 2025.”

El juzgado examinó el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela, que estaba relacionada con retractaciones frente a señalamientos hechos por el jefe de Estado contra el fiscal Burgos en el contexto de la investigación que este adelantó contra Nicolás Petro.

Uno de los mensajes publicados por el presidente, Según El Tiempo, dice: ”¿Y por qué la Fiscalía colombiana deja este caso en la impunidad? Bueno, averigüemos quién fue el fiscal en el caso Pecci, incluso, quién fue el fiscal en el caso de mi hijo, pero no hablo de mi hijo porque dije que no me iba a ensuciar las manos por él, pero es lo mismo. ¿Y quiénes fueron los investigadores en ambos casos? ¿Y por qué fueron arrestados?“.