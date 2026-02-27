Asocapitales alerta por altos niveles de libertad inmediata en más de 100.000 capturas en flagrancia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, manifestó su preocupación por los altos porcentajes de personas capturadas que recuperan la libertad en las principales ciudades del país, pese al incremento en operativos y esfuerzos presupuestales en materia de seguridad.

De acuerdo con la entidad, durante 2025 las capitales registraron 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional, lo que evidencia, según señalaron, un esfuerzo operativo sostenido en seguridad y control del delito. Sin embargo, advirtieron que una proporción significativa de estos detenidos quedó en libertad poco después de su captura.

Asocapitales exige trabajo de las autoridades para evitar que capturados en flagrancia queden en libertad

En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia durante 2025 recuperaron la libertad. En Barranquilla, el porcentaje fue del 80 %.

En términos absolutos, las principales ciudades reportaron las siguientes cifras de capturas en 2025:

• Bogotá: 34.270

• Medellín: 12.222

• Cali: 6.889

• Cartagena: 5.523

• Barranquilla: 5.262

• Villavicencio: 4.973

• Bucaramanga: 4.433

• Pasto: 3.605

• Pereira: 2.900

• Cúcuta: 2.873

• Popayán: 2.142

• Manizales: 2.139

• Ibagué: 1.990

• Neiva: 1.776

• Armenia: 1.616

• Santa Marta: 1.593

• Valledupar: 1.558

• Montería: 1.363

• Tunja: 1.055

Para Asocapitales, estas cifras reflejan el esfuerzo operativo y presupuestal que realizan los gobiernos locales en coordinación con la Policía Nacional, pero también evidencian un problema estructural en la articulación entre la labor policial y las decisiones judiciales.

“Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología, pie de fuerza, cámaras y operaciones conjuntas. Sin embargo, cuando la mayoría de los capturados recuperan su libertad, se genera un efecto de reincidencia, desmotivación institucional y percepción de impunidad que impacta directamente la confianza ciudadana”, dijo Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

La entidad advirtió que el alto porcentaje de liberaciones no solo afecta la percepción de seguridad, sino que incrementa la presión sobre los sistemas locales de vigilancia y control, generando ciclos repetitivos de captura y liberación.

Ante este panorama, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las altas cortes para avanzar en una revisión de los criterios de reincidencia, el fortalecimiento de la judicialización efectiva y ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre captura, imputación y medida de aseguramiento.

También pidió priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos y mejorar la articulación entre autoridades locales y el sistema judicial.

“Las capitales del país concentran la mayor dinámica económica, social y poblacional de Colombia. Garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto estratégico para la estabilidad nacional”, concluyó Santamaría.