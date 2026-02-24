“Que se rompa el pacto de silencio”: Periodistas exigen respuestas a Andrés Pastrana por menciones en archivos Epstein

Un grupo de periodistas, escritoras y académicas del país hizo público un manifiesto en el que solicita al expresidente Andrés Pastrana que entregue explicaciones claras y suficientes sobre las menciones de su nombre en documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

El pronunciamiento se conoció luego de la desclasificación de archivos vinculados al proceso contra Epstein, material que fue divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el marco de investigaciones judiciales. En esos documentos aparecen referencias a distintas figuras públicas internacionales.

“Romper el pacto de silencio”, piden periodistas colombianas sobre Andrés Pastrana

En el texto, las firmantes señalan que cualquier persona con un vínculo “probado, confesado y ahora público” con Epstein o con su socia Ghislaine Maxwell tiene la obligación de ofrecer explicaciones ante la ciudadanía.

El manifiesto califica como “inaceptables” las respuestas entregadas hasta ahora por el exmandatario y cuestiona lo que describen como un “pacto de silencio” alrededor del tema en sectores del Estado, la dirigencia política y parte de los grandes medios de comunicación.

“Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos”, dice el manifiesto.

Las firmantes enmarcan su exigencia en la gravedad de los delitos por los que fueron procesados Epstein y Maxwell, relacionados con explotación sexual de menores y trata de personas. En el documento subrayan que el silencio y la falta de escrutinio público contribuyen a la impunidad en este tipo de crímenes.

Contexto del caso Epstein

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York. Maxwell fue posteriormente condenada en 2021 por su participación en la red de abuso.

La reciente divulgación de documentos judiciales ha reavivado el debate internacional sobre las relaciones sociales, políticas y empresariales que rodearon al financiero estadounidense durante años.

Hasta el momento, el expresidente Pastrana ha señalado públicamente que las menciones no implican conducta ilegal y ha negado cualquier relación indebida. Sin embargo, el grupo de periodistas insiste en que la dimensión ética y política del caso exige respuestas más detalladas.

“Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los Archivos Epstein”, finaliza el manifiesto.

La controversia continúa mientras crece la presión para que se entreguen aclaraciones adicionales y se garantice transparencia frente a un caso que ha tenido repercusiones globales.