Iván Cepeda anuncia que denunciará penalmente a Andrés Pastrana por su presunta relación con Jeffrey Epstein

El candidato presidencial de Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció a través de sus redes sociales, que denunciará penalmente al expresidente Andrés Pastrana por su presunta relación con Jeffrey Epstein y su esposa Ghisleine Maxwell, vinculados con tráfico sexual.

El senador además argumentó el hecho de que la pareja de Epstein apareciera en fotografías, utilizando prendas de uso privativo de la fuerza pública colombiana.

“Anuncio que denunciaré penalmente a Andrés Pastrana. En los últimos días, medios de comunicación han reseñado que el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, figura en los archivos relacionados con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein, que dan cuenta de la relación que habría tenido con éste y su compañera y cómplice Ghisleine Maxwell, así como del hecho de que, con esta última, habría utilizado bienes de uso privativo de la fuerza pública”, escribió Cepeda en su cuenta de “X” (antes Twitter).

El candidato agregó:

“Por tanto, anuncio que instauraré denuncia penal en su contra, para que se investiguen las posibles conductas punibles en que pudo haber incurrido”.

¿Cuál es la relación que tenía Pastrana con Jeffrey Epstein?

El expresidente ha admitido públicamente haber viajado en el avión privado de Epstein (conocido como el “Lolita Express”) en marzo de 2003. Según su versión, el vuelo tuvo como destino Nassau (Bahamas) para hacer una escala técnica antes de continuar hacia La Habana, Cuba, donde asegura que se reunió con Fidel Castro.

Pastrano ha declarado que la relación con Epstein se debíá al rol del estadounidense como magnate, por lo que no conocía que fuera un depredador sexual.

Relación con Ghislaine Maxwell

Los documentos desclasificados incluyen testimonios y fotografías que vinculan a Pastrana con Ghislaine Maxwell quien era la pareja sentimental de Epstein y quien hoy es condenada por tráfico sexual.