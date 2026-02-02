Pastrana en la mira: nuevos documentos del caso Epstein vuelven a vincular al expresidente con el magnate y agresor sexual

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló una nueva tanda de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, el fallecido magnate y agresor sexual que manejaba una red de tráfico en la que estarían involucradas famosas figuras influyentes, incluido el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lea también: Transportadores anuncian protestas ante guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Entre los archivos más recientes, publicados el 31 de enero de 2026, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, aparece mencionado en 37 de ellos. Estos documentos han reavivado los señalamientos al exmandatario, que ya había sido vinculado, presuntamente, al caso Epstein en revelaciones pasadas.

La visita de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, a Colombia

Uno de los elementos más llamativos de los nuevos archivos es un correo de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein condenada en 2022 por delitos sexuales, en el que habla de su amistad con Pastrana y da detalles de una visita al país. En ese correo, Maxwell relata una ocasión en que Pastrana le organizó un show para apuntarle con armas a “terroristas corriendo” mientras piloteaba un helicóptero. La agresora sexual cuenta, además, que voló a ras sobre el Amazonas y que recibió de recuerdo un casco personalizado y dos balas.

Este correo, y otros donde se menciona al exmandatario, reforzarían el vínculo que ya mostraba una foto en la que se le ve abrazado a Maxwell mientras ambos usan uniformes militares. La misma mujer habría hablado, durante una entrevista del DOJ, sobre su afición compartida con Pastrana por pilotar helicópteros, y aseguraba haber volado un Blackhawk durante su visita al país.

Le puede interesar: Pueblos inundados en Colombia deja la emergencia por fuertes lluvias en la Costa Caribe