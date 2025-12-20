Imagen de Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, causa polémica

En las últimas horas el caso de Jeffrey Epstein tiene un nuevo capítulo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelara nuevos archivos sobre la red de tráfico de sexual y abuso de menores que tenía. Una de las fotografías ha causado polémica en Colombia, ya que aparece el expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein y condenada a 20 años de cárcel por los mismos delitos.

En las imágenes se observa al político colombiano abrazando a la mujer con uniformes de las fuerzas militares de Colombia de la época. El periodista Daniel Coronell recopiló lo que precisamente dijo Maxwell sobre su viaje al país junto con Epstein.

“Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y pilotee un Blackhawk en Colombia”, dijo la señalada.

Sin embargo, el comunicador agregó que en el libro “Entitled: The rise and fall of the House of York” escrito por Andrew Lownie, se menciona que Ghislaine “En las fiestas, regaló a los invitados con historias sobre volar un helicóptero Black Hawk en Colombia y disparar un cohete contra un campamento terrorista”.

La imagen causó revuelo en el país, donde el mismo presidente Gustavo Petro rechazó que la mujer condenada a 20 años de cárcel por conspiración para traficar menores con propósitos sexuales, tuviera puesto un uniforme de la Fuerza Pública colombiana.

“Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”, escribió el mandatario.

Andrés Pastrana respondió a su foto junto a Ghislaine Maxwell

El expresidente Andrés Pastrana aunque no se refirió puntualmente a la fotografía con Maswell, si le respondió a Petro.

“No me intimida un pederasta Gustavo Petro, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.