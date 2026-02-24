“Es indigno”, Carlos Orduz a Andrés Pastrana como presidente honorario de Millonarios al que le pide explicaciones

Carlos Orduz, reconocido periodista deportivo en Colombia, se fue de frente contra el expresidente de la República, Andrés Pastrana, por su relación con los Archivos Epstein y se sumó a lo que se ha denominado el Manifiesto contra el pacto de silencio, que fue firmado y publicado por varias periodistas del país.

Compartiendo el Manifiesto, Orduz también pidió explicaciones al exmandatarios y, de paso, le pidió a Millonarios que lo despoje del rol de presidente honorario del club, algo que dijo “le queda grande, y es indigno” de ello.

“Hace rato vengo con este tema, mientras algunos defienden de una manera enfermiza a Pastrana, allá ellos. Lo que queremos es explicaciones, que hable, que no nos vea la cara. Suscribo esa carta y ojalá este individuo explique todo… Se sigue escudando en cualquier hecho que pase en el país y se hace el de la vista gorda…. Y los grandes medios calladitos y con miedo de confrontarlo… Que nos bloquee está bien, pero que responda. Y que en @MillosFCoficialse echen agüita en los ojos y lo despojen de esa chapa de Presidente Honorario, le queda grande, y es indigno de llevarla… Para cuando las explicaciones Pastrana?”, señaló Orduz.

Junto con su comentario, la carta en cuestión que reseña lo siguiente:

“Manifiesto contra el pacto de silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los Archivos Epstein

Como consecuencia de la desclasificación de los Archivos Epstein por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes ante la ciudadanía. Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos.

Fenómenos como el abuso sexual de menores y la trata de personas perviven por la indiferencia social, la falta de escrutinio público y la ineficacia de los organismos del Estado que perpetúan la impunidad. Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso.

En Colombia se abusa sexualmente de más de cincuenta menores de edad al día (Instituto de Medicina Legal, 2025). Somos un foco regional de explotación sexual y trata de personas, y en los últimos cinco años se han registrado más de 100.000 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025). Los derechos humanos de las mujeres y la prevalencia de los derechos de las niñas son conquistas históricas: protegerlos es un deber de obligatorio cumplimiento.

Exigimos que se rompa el pacto de silencio sobre las menciones de Andrés Pastrana en los Archivos Epstein”.

Las firmantes del Manifiesto son:

Adriana Villegas Botero

Ana Bejarano Ricaurte

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Ana Cristina Navarro

Ana María Cano Posada Ana

María Mesa Villegas Beatriz Mesa

Catalina Ruiz-Navarro

Catalina Oquendo

Carol Ann Figueroa

Cecilia Orozco Tascón

Claudia Morales

Claudia Palacios

Cristina Nicholls

Diana Salinas Plaza

Fabiola Calvo

Gloria Arias

Jineth Bedoya Lima

Juliana Bustamante Reyes

Laila Abu Shihab Vergara

Laura Ardila

Arrieta Lariza Pizano

Luz María Tobón

Mabel Lara

María Elvira Samper

María Jimena Duzán

María Teresa Ronderos

Marta Ruiz

Melba Escobar Paola Gómez

Patricia Nieto

Piedad Bonnett

Sara Jaramillo Gómez

Yolanda Reyes

Yolanda Ruíz