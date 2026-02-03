Algunos hinchas de Millonarios piden que le quiten a Andrés Pastrana el rótulo de presidente honorario

En medio del escándalo de los documentos Epstein, en los que se vincularía al expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, en distintas situaciones, se ha hecho eco en el entorno de Millonarios en donde el político figura como presidente honorario de la institución.

Varios hinchas e incluso quienes se referencian como socios minoritarios, han estado solicitando que se le quite ese rotulo al exmandatario.

En diciembre de 2017, el cuadro bogotano le hizo la distinción al exmandatario, señalando en su momento: “Millonarios FC informa que el doctor Andrés Pastrana Arango, ex Presidente de la República de Colombia, se une a nuestro fundador Don Alfonso Senior, al ex Presidente Misael Pastrana, al ex Presidente de Ecuador Galo Plaza y a José Roberto Arango, como Presidentes Honorarios de Millonarios F.C. ¡Bienvenido al Campeón!”, comunicaron.

Desde entonces, Pastrana Arango ha mantenido ese rótulo, pero ahora varias voces hacen eco pidiendo que le retiren la distinción con mensajes tipo:

“Recordemos que Andrés Pastrana Arango es Presidente honorífico de millonarios y no han hecho nada para despojarlo de tal reconocimiento”.

“Cómo socio minoritario de azul y blanco s a @MillosFCoficial solicitó que este nombramiento le sea quitado al señor @AndresPastrana_”.

“Si o si tiene que presentarse una moción en la próxima asamblea”

“Hace rato. Esto debe ser sometido a votación en la próxima asamblea y los accionistas mayoritarios deberían estar de acuerdo o abstenerse. Vergonzoso enlodar el título de presidente honorario de Millonarios FC con piltrafas del calibre de Andrés Pastrana”.

“Todo muy bien, pero .. ¿Cuando van a sacar al pedófilo-violador ANDRÉS PASTRANA”, como Presidente de Honor de Millonarios? ¿Un violador serial relacionado con el equipo?”.

“Totalmente este payaso nunca hiso nada por nuestro amado MILLONARIOS“.

“Con razón la sal del equipo.... fué tocado por la mano negra”.

“Qué vergüenza que el nombre de ese señor y el de mi equipo del alma sean tan solo mencionados en el mismo párrafo. Apoyo la solicitud”.

Como estas, en diferentes plataformas asoman distintas solicitudes de parte de aficionados de Millonarios que ya no se sienten representados con Andrés Pastrana Arango y piden que le retiren la distinción de presidente honorario.