Vicky Dávila dio consejos de crianza a los padres para que sus hijos no sean ‘therian’, “esta porquería de la sociedad”

Vicky Dávila es una de las periodistas más influyentes y controvertidas de Colombia en la actualidad. Con una trayectoria de más de 30 años, ha pasado de ser una de las caras principales de Noticias RCN y La FM a transformar el panorama digital del país como directora de la Revista Semana, medio que bajo su mando dio un giro hacia un modelo de primicias constantes y una línea editorial de fuerte oposición al gobierno actual. Sin embargo, decidió dar un paso al costado con el fin de lanzarse a la política.

Le puede gustar: En redes sociales aseguran que Diana Ángel habría comparado a Abelardo de la Espriella con la chimoltrufia

En medio de su camino político, Dávila ha estado más activa que nunca a través de sus redes sociales, especialmente su cuenta de ‘X’, donde no duda en referirse de manera contundente a las diferentes situaciones que ocurren en el país y ante la tendencia de los therian, jóvenes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actúan de tal manera, aseguró que este tipo de comportamientos tienen mucha relación con la forma de crianza:

“Para que un hijo o una hija no termine así, creyéndose perro o cualquier otro animal y arrastrándose en un centro comercial y en las calles, que porque es therian, hay que educarlo bien. Enseñarle lo bueno y lo malo, que la libertad no es para hacer estupideces, que hay límites. Que el respeto a los demás empieza por respetarse a uno mismo. Aquí tenemos que recuperar la familia, la crianza y los valores. Yo como madre, y siendo presidente, lo haré. Nuestra juventud tiene que estudiar y trabajar, no echar la vida a perder. A nuestros niños hay que cuidarlos de toda esta porquería de la sociedad que les está pudriendo la cabeza y de las malas influencias”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Vicky Dávila.

¿Quién es el esposo de Vicky Dávila?

El esposo de Vicky Dávila es José Amiro Gnecco Martínez, un reconocido médico oftalmólogo con quien contrajo matrimonio en el año 2008. José Amiro es hijo del fallecido exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar, y aunque pertenece a una de las familias con mayor trayectoria política en la región Caribe, ha mantenido un perfil profesional alejado del activismo político directo, enfocándose en su carrera en el sector de la salud y la contratación médica especializada.