“Miserable, infame... Dios te perdone”: Vicky Dávila a Petro tras hablar de la familia de su esposo en discurso en la Plaza de Bolívar

El presidente Gustavo Petro volvió a avivar la furia de Vicky Dávila con fuertes señalamientos en contra de su familia política realizados durante su discurso en la Plaza de Bolívar. Durante su intervención en la jornada de manifestaciones convocada por su gobierno en defensa de la soberanía nacional, el mandatario se refirió a la candidata presidencial, hablando de ella como “la llamada periodista que no ha perdido un solo día, ni una sola hora, (...) en atacarme por todo y echar mentiras todo el tiempo”.

Habló del clan Gnecco, familia del esposo de Dávila

Petro se refirió a Dávila como ejemplo de los “políticos que tienen relaciones con el narcotráfico”, y habló de la polémica familia de su esposo, José Amiro Gnecco, de la cual varios miembros han sido señalados de corrupción y nexos con el narcotráfico.

En primer lugar, habló de Jorge Gnecco, quien financió grupos paramilitares y murió asesinado por las AUC a raíz de una disputa con el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Petro dijo que lo denunció y ganó una demanda por calumnia interpuesta por él. Aunque es un importante aclarar que en su discurso confundió reiteradamente a varios miembros de esa familia, pues hablo de Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, y dijo que fue asesinado por los paramilitares cuando, en realidad, este murió por complicaciones de salud.

Además, aprovechó para tirar una pulla por los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, enviados a prisión por presunta responsabilidad en escándalo de la UNGRD: “(Jorge) Estaba preso y condenado a 26 años, pero como en el caso de ellos y no de nuestros ministros, que sí son asesinos, estaba en la casa”. Sin embargo, Jorge Gnecco nunca recibió esa pena.

La respuesta de Vicky Dávila

En una publicación de la red social X, la candidata presidencial Vicky Dávila críticó con contundencia al mandatario: "Dios te perdone Gustavo Petro… miserable, infame… Dios te perdone" dijo, sin dar más declaraciones respecto a los polémicos comentarios.