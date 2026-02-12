Vicky Dávila felicitó a la gobernadora del Tolima por abandonar evento del presidente: “mandó al carajo a Petro”

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, protagonizó una fuerte polémica en las últimas horas tras retirarse de un evento en el que se encontraba junto al presidente Gustavo Petro para la entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en el municipio de Chaparral. Según dijo la mandataria regional, durante el evento empezaron a silbarla y abuchearla, además de que no le permitieron intervenir.

“Empezó a hablar la comunidad, habló el director de la Agencia Nacional de Tierras, habló la ministra y yo dije: ‘Aquí ya me toca o le toca al alcalde’, pero anunciaron al presidente. Cuando anuncian al presidente, yo me levanto de la mesa, voy y me despido de la ministra (...) Le dije que era un tema personal y lo fue en el sentido de que desde mi responsabilidad y mi criterio consideré que no era correspondía permanecer en un escenario donde el liderazgo del territorio no fue tenido en cuenta”, sostuvo la gobernadora del Tolima.

Así mismo, señaló que se despidió del presidente Petro y él no le dijo nada.

Vicky Dávila y Paloma Valencia se solidarizaron con la gobernadora del Tolima

Entre tanto, varias lideresas políticas manifestaron su solidaridad con la gobernadora del Tolima. La precandidata presidencial Vicky Dávila la felicitó y sostuvo que no debía rendirle “pleitesía” al primer mandatario.

“¡Mandó al carajo a Petro! La Gobernadora de Tolima, Adriana Matiz es una berraca, valiente y digna. Muy bien que se le levantó a Petro, le tenían una ‘emboscada’ con abucheos y no la dejaron hablar en evento con el presidente. Ella se paró y se fue. ¡Bien hecho!“, manifestó Vicky Dávila.

Mientras tanto, la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia manifestó su rechazo al trato que le dieron a la gobernadora.

“La democracia se construye escuchando, no silenciando. Negarle la palabra a la gobernadora del Tolima, elegida por voto popular, es una falta de respeto institucional. Las mujeres no llegamos a gobernar para que nos callen. Llegamos para ejercer autoridad. Un país se gobierna con carácter y con respeto. No vimos ni uno ni lo otro”, anotó Paloma Valencia en su cuenta de X.