Vicky Dávila señaló al presidente Petro de presionar al registrador: “Y eso que Trump se lo prohibió”

El registrador Hernán Penagos y el presidente Gustavo Petro han protagonizado una fuerte polémica en las últimas horas debido a sus posiciones frente al sistema electoral colombiano. A la pelea se sumó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien defendió al registrador y cuestionó duramente al primer mandatario.

Todo empezó con los duros cuestionamientos que le hizo el presidente Gustavo Petro al sistema electoral colombiano y directamente al registrador, Hernán Penagos.

“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. La casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos la fraude. El software a auditar no es solo el nacional sino el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentales. La auditoria debe hacerse con expertos en códigos fuente de partidos y del CNE”, puntualizó el presidente Petro.

Poco después, el registrador Hernán Penagos advirtió en una intervención pública que la Registraduría es un ente autónomo e independiente.

“De parte de nosotros en la Registraduría, estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean integras. Nadie le va a decir al registrador y a la Registraduría cómo se hacen las elecciones, porque sabemos que las vamos a hacer de la mejor manera”, sostuvo Penagos.

“Petro armará una agitación diciendo que hubo fraude“: Vicky Dávila

Ante este cruce de declaraciones, la precandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció.

“Petro ahora dice que hay un riesgo del ciento por ciento de riesgo de fraude en las elecciones del 8 de marzo. Ese sistema electoral que hoy desprestigia le dio garantías para que lo eligieran presidente. Cuando pierda Iván Cepeda, porque lo vamos a derrotar, Petro armará una agitación diciendo que hubo fraude y llamará a la calle a sus malandros, tenemos que estar preparados. Guarden este trino”, advirtió Vicky Dávila en su cuenta oficial en la red social X.

En un trino posterior también señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habría señalado al presidente Petro que no debía ejercer este tipo de presiones de cara a las próximas elecciones.

“¡OJO! Petro está presionando indebidamente al Registrador. Y eso que Trump se lo prohibió... Petro quiere perpetuarse en el poder en cuerpo ajeno, o Cepeda o Roy, pero este Gobierno corrupto está comprando las elecciones", aseguró el primer mandatario.