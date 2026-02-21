Abren primera escuela para los Therian, ¿Colombia la protagonista?

Los Therian (o teriantropos) son personas que se identifican de manera profunda y espiritual con un animal no humano, una vivencia que definen como una identidad interna más que como un simple gusto o pasatiempo. A diferencia de otras subculturas, los miembros de esta comunidad no creen que pueden transformarse físicamente, sino que experimentan sensaciones, instintos o comportamientos propios de su “theriotipo” (el animal con el que se identifican), como una conexión con la naturaleza o la percepción de tener extremidades fantasmales.

Le puede gustar: Hijo de Giovanny Ayala reveló detalles de su liberación tras complejo secuestro, “Nos mataban de una vez”

Tal tendencia ha alcanzado una amplia visibilidad por medio de las redes sociales y en varias zonas de Bogotá los ciudadanos han captado a estos jóvenes, quienes terminan llamando la atención por sus diferentes movimientos y por ende, las máscaras y los accesorios con los que cuentan.

Sin embargo, los therian no solo han llegado a Bogotá sino también a otros países del mundo, a tal punto que se conoció que ahora abrirán un colegio para los jóvenes que se identifiquen de esta manera. Según lo mencionado la escuela tendrá sede en Argentina “‘Fyrulais’, Escula Therian, aprende a caminar, comportarte, saltar y ladrar como tu animal therian. Te enseñamos a comunicarte con gruñidos, aullar y emitir sonidos con tu animal. Su consulta no molesta, gua, gua, gua”.

La mencionado información causó rechazo y sorpresa a través las redes sociales, dejando claro que termina siendo una tendencia absurda y sin sentido, además que no deja nada bueno para los jóvenes en medio de la etapa por la que están atravesando.

¿Qué pasó con Carolina Soto, de ‘Día a día’ y los ‘therian’?

En los últimos días una tendencia se ha tomado Bogotá y de paso ha causado conmoción en varios ciudadanos siendo los Therians, son adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actúan de tal manera. En medio de una de sus primeras publicaciones Soto indicó: “Por estos días me tiene impresionada este tema... ¿Ustedes que piensan?"

Sin embargo, esta no fue su única publicación, pues horas más tarde y mientras la presentadora de ‘Día a día’ viajaba en su camioneta esta tendencia vino a su mente estando al pendiente de las calles por las que se encontraba transitando: “A mí ese tema de Therians me tiene traumatizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una mascara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio no de esos videos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Soto.