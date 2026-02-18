Los ‘therians’ ya están en Colombia: la subcultura que comenzó en internet y ahora se reúne en espacios públicos

En los últimos meses, la presencia de los llamados “therians” ha comenzado a llamar la atención en Bogotá, especialmente luego de que varios ciudadanos reportaran haber visto a jóvenes reunidos en la Carrera Séptima realizando dinámicas propias de esta subcultura, como encuentros grupales, uso de accesorios simbólicos y comportamientos performativos asociados a identidades animales.

Estas apariciones no solo han generado curiosidad entre transeúntes y usuarios en redes sociales, sino que también han abierto una conversación sobre nuevas formas de identidad y expresión juvenil en el espacio público de la capital.

¿Qué son los Therians?

Los therians son personas que se identifican, a nivel espiritual, psicológico o simbólico, con un animal específico, conocido dentro de la comunidad como su “theriotype”. A diferencia de un disfraz o cosplay, su práctica no se centra únicamente en la estética, sino en una vivencia identitaria que puede incluir gestos, movimientos, reflexiones personales y espacios de convivencia con otros miembros de la subcultura. Esta corriente surgió en comunidades digitales desde finales de los años noventa y principios de los 2000, especialmente en foros en línea donde se discutían temas de identidad alternativa, espiritualidad y pertenencia.

Con el auge de plataformas como TikTok e Instagram, la visibilidad de los therians ha crecido significativamente, lo que ha impulsado la organización de encuentros presenciales en distintas ciudades del mundo. En Colombia, además de Bogotá, se han reportado reuniones informales en ciudades como Medellín y Cali, donde jóvenes comparten espacios de socialización, conversación y expresión creativa alrededor de esta identidad.

Expertos en cultura digital señalan que este tipo de subculturas suelen consolidarse primero en internet y luego trasladarse al espacio físico mediante comunidades locales. En ese sentido, las convivencias que ya se estarían realizando en parques, zonas peatonales y espacios abiertos responden a una lógica de comunidad, más que a una manifestación organizada formalmente.

Aunque para algunos observadores estas prácticas resultan novedosas o desconcertantes, especialistas explican que forman parte de fenómenos contemporáneos de construcción de identidad, especialmente entre jóvenes que encuentran en internet espacios seguros para explorar quiénes son y cómo se expresan. Así, la aparición de los therians en la Séptima y otros puntos urbanos refleja no solo el crecimiento de una subcultura global, sino también la transformación de las calles en escenarios donde convergen nuevas formas de identidad, comunidad y expresión cultural.