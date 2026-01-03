Donald Trump reveló detalles de la captura de Nicolás Maduro, “Intentó esconderse en ...”

Una sorpresa mundial se dio con la intervención militar de los Estados Unidos a Venezuela en horas de la noche de este 2 enero, esto con el fin de capturar a Nicolás Maduro y su esposa, quienes se encuentran en un buque siendo transportados hasta los Estados Unidos para ser imputados por varios cargos en su contra.

Le puede gustar: Francia Márquez rechazó la intervención militar y captura de Nicolás Maduro, “Hasta que la dignidad…”

Tal noticia ha generado conmoción debido al impacto que esta situación tiene, ya que desde hace varios años Venezuela ha estado bajo el régimen de Nicolás Maduro, hecho que ha traído consigo que varios de los ciudadanos buscaran refugio en otros países.

Aunque en principio fueron pocos los detalles revelados, Donald Trump estuvo haciendo parte de Fox News, donde aseguró: “Maduro intentó ingresar a una habitación para esconderse, pero no logró entrar a tiempo. Ahí fue capturado (...) Fue de la más alta calidad. Nunca en mi vida había visto una operación de este tipo”.

Horas más tarde, el presidente Trump estuvo dando un discurso, donde destacó los delitos cometidos por parte de Maduro, resaltando que cuenta con las pruebas suficientes en medio del juicio que se dará en su contra. Asimismo, el mandatario destacó que esta fue operación exitosa que llevaba meses, utilizando la inteligencia de su país para analizar los movimientos de Maduro y ahora se quedarán en Venezuela, pues según él no desea que se repita la historia en el país latinoamericano.

“Lo que se llevó a cabo fue posible gracias a décadas de esfuerzo (…) Participaron fuerzas de agua, tierra y aire, en un operativo sin precedentes (...) La CIA, el FBI, esperamos, nos preparamos y actuamos, esta fue una operación que se preparó minuciosamente durante varios años (...) Participaron más de 150 aeronaves en coordinación a tiempo y espacio para un solo propósito de llegar a Caracas (…)

Entendimos como se movía Maduro, que comía, sus rutinas (…) Maduro intentó ingresar a una habitación para esconderse, pero no logró entrar a tiempo. Ahí fue capturado”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de uno de los líderes de las fuerzas militares estadounidenses que hicieron parte de esta operación.