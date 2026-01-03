Aliados del régimen venezolano como México y Brasil rechazan captura de Nicolás Maduro

Venezuela vive un momento histórico este 3 de enero del 2026. Tras una serie de bombardeos por parte de fuerzas militares de Estados Unidos se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Un movimiento que para muchos despierta la esperanza sobre el fin del régimen socialista en el país vecino.

Ante el hecho, las reacciones de diversos sectores no se han hecho esperar. Dos de las más llamativas se realizaron a través de redes sociales por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del presidente de Brasil Lula da Silva.

Para Da Silva, la operación “cruzó una línea inaceptable” y calificó los hechos como una afrenta directa a Venezuela.

“Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones”, escribió el mandatario.

Por su parte, la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum también se sumó a la ola de rechazos a través de un comunicado oficial afirmando que: “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro?

Una vez se tuvo conocimiento de los bombardeos en el país vecino, el presidente colombiano trinó a través de redes sociales que rechazando la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Y se sumó la la ola de presidentes que incentivaban el diálogo como alternativa a la presión ejercida hacia venezuela.

“Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, escribió Petro.

A lo anterior se suma que a lo largo de la mañana, también se ha pronunciado a través de respuestas a comentarios afirmando no tener miedo ante la premisa de poder ser el “siguiente”.