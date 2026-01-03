Francia Márquez rechazó la intervención militar y captura de Nicolás Maduro, “Hasta que la dignidad…”

Francia Márquez se convirtió en la vicepresidenta de Colombia luego del triunfo de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, en donde ha dado de que hablar debido a su ausencia en varios eventos políticos y por ende, su silencio sobre algunas de las situaciones que se viven en el país, sin embargo, durante su más reciente aparición mostró su descontento frente a las acciones de Donald Trump contra Venezuela.

Durante la noche del 2 de enero el mundo conoció la serie de bombardeos que se dieron en Caracas, Venezuela, esto luego de la intervención de Estados Unidos, con el fin de capturar y dar por terminado el régimen de Nicolás Maduro, quien fue retenido al igual que su esposa.

La noticia trajo consigo felicidad y también esperanza para los ciudadanos, quienes tuvieron que dejar a sus familias debido a la situación que allí se presentaba y ahora están con el deseo de poder regresar. Sin embargo, hubo quienes no aplaudieron de todo esta decisión, siendo este el caso de Francia Márquez, la vicepresidente de Colombia, quien por medio de su cuenta de ‘X’ rechazo esta intervención de los Estados Unidos:

"El poder reside en el pueblo. El respeto irrestricto a la democracia, la soberanía y la paz debe prevalecer en nuestra región. Estos principios no son negociables: constituyen el eje fundamental sobre el cual se construyen la convivencia, la dignidad y la integridad de las naciones y de sus pueblos. Como defensora de la vida, rechazo esta intervención militar e insto a los organismos multilaterales a que asuman su obligación con los pueblos y actúen con firmeza para garantizar la paz y la protección del pueblo venezolano.

El derecho internacional humanitario debe ser plenamente respetado para que, en un marco de respeto mutuo, diálogo genuino y unidad, el pueblo venezolano pueda trazar libremente sus propios caminos hacia la justicia, la libertad y la autodeterminación. Porque sin el pueblo no hay democracia. Y sin justicia, no hay paz. Hasta que la dignidad se haga costumbre".

Tras sus declaraciones fueron varias las reacciones tanto en contra como a favor, destacando que la situación de Venezuela en los últimos años no ha sido para nada sencilla y esta sería una luz de esperanza para el país, más allá de cómo se dio la situación.