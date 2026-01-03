ATENCIÓN: gobierno de Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro detalla la capacidad de milicia que posee para frenar la arremetida de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noticia de la captura de Nicolás Maduro a través de su red social Truth Social.

Gobierno de EE. UU. habría capturado a Nicolás Maduro en Venezuela, según versiones sin confirmación oficial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país fue el responsable del ataque militar a gran escala contra Venezuela, ocurrido durante la madrugada, y afirmó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país, según un mensaje publicado en su red social Truth Social.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país”, escribió Trump en la publicación, que generó una conmoción inmediata a nivel regional e internacional.

El mandatario estadounidense anunció además que entregará detalles oficiales de la operación a las 11:00 de la mañana, desde Mar-a-Lago, residencia donde pasa el fin de semana. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial adicional por parte del Departamento de Estado, el Pentágono ni la Casa Blanca, más allá del mensaje del presidente.

Las declaraciones de Trump se producen tras una madrugada marcada por explosiones y actividad aérea inusual en Caracas y otras zonas de Venezuela, hechos que previamente habían sido denunciados por el Gobierno venezolano como una agresión militar extranjera.

Reacción de Colombia y alerta regional

Ante el rápido deterioro del escenario regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó la “profunda preocupación” del Gobierno colombiano por lo ocurrido en Venezuela.

Petro afirmó que Caracas estaría siendo bombardeada “con misiles” y advirtió sobre una escalada de tensión con posibles consecuencias directas para la región, especialmente para los países fronterizos. En ese contexto, hizo un llamado urgente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU) para que se reúnan “de inmediato” y evalúen la situación.

“El Gobierno de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela”, señaló el mandatario.

Medidas en la frontera colombo-venezolana

De manera paralela al llamado diplomático, el presidente Petro confirmó la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, así como la puesta en marcha de un plan operacional especial en la frontera con Venezuela.

Según explicó, estas medidas tienen un carácter estrictamente preventivo y buscan proteger a la población civil, preservar la estabilidad fronteriza y atender eventuales emergencias humanitarias o migratorias, en coordinación con autoridades locales y organismos competentes.

Rechazo a acciones militares unilaterales

En un mensaje posterior, el jefe de Estado colombiano reiteró que Colombia rechaza cualquier acción militar unilateral y reafirmó su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.

Petro aseguró que la Cancillería colombiana mantendrá abiertos los canales diplomáticos y promoverá, en escenarios multilaterales, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos y a la preservación de la paz y la seguridad regional, en medio de una de las crisis más graves registradas en el continente en las últimas décadas.