Trump no descartó un segundo ataque a Venezuela, para acabar con la “dictadura” tras caída de Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, junto a su esposa, en un operativo adelantado por sus fuerzas armadas. En su mansión de descanso en Florida, Mar-A-Lago, Trump aseguró que no descarta un segundo ataque en territorio venezolano.

“Ninguna nación del mundo ha podido lograr lo que logró Estados Unidos ayer. Todas las fuerzas venezolanas se tuvieron que rendir. (...) Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban apagadas, gracias a las fuerzas que tenemos lograron la captura de Maduro y su esposa; fueron acusados por su campaña de narcoterrorismo fatal contra los Estados Unidos”, fueron las palabras con las que Trump inició su alocución.

Arresto de Nicolás Maduro (Especial)

“Nuestra fuerza es la más capaz del mundo, nadie tiene lo que tenemos nosotros; hemos eliminado el 97% de las drogas que venían desde el mar, y muchas venían de Venezuela. Vamos a manejar el país mientras se dé una juiciosa entrega, nosotros vamos a manejar el país. Estaremos allí hasta el momento que haya una transición correcta y lo podamos entregar de una manera apropiada. El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño desde hace tiempo; vamos a tener las más importantes compañías de los Estados Unidos, invirtiendo y arreglando esta infraestructura y estamos preparando un segundo ataque si ese necesario”, añadió el mandatario estadounidense.

Adicionalmente, Trump sorprendió a los presentes al asegurar que tienen planteado un nuevo ataque de ser necesario, en procura de mantener el orden mientras se hace la transición.

“Tenemos otro ataque de ser necesario, ya que Venezuela es un país con el que todos quieren estar involucrados. Muchas personas que viven en los Estados Unidos ya no sufrirán más; el dictador ilegítimo era el supervisor del ‘Cartel de los Soles’ que inundó a nuestro país con drogas letales. Maduro y su esposa enfrentarán la justicia total de los Estados Unidos, y se tomará una decisión entre Nueva York y Miami, y tenemos una gran cantidad de evidencia”, complementó.