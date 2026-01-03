Delcy Rodríguez confirmó captura de Nicolás Maduro y su esposa; exige prueba de vida y denuncia bajas militares

La tensión política y militar en Venezuela aumentó este sábado 3 de enero tras una serie de declaraciones cruzadas entre autoridades venezolanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y gobiernos de la región. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las autoridades del país “desconocen el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, en medio de reportes de explosiones y actividad aérea inusual en Caracas durante la madrugada.

Las declaraciones de Rodríguez se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara públicamente que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión, como resultado de una operación militar “a gran escala” ejecutada durante la noche. A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos fue responsable del ataque y aseguró que el mandatario venezolano y su esposa se encuentran bajo custodia.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país”, escribió Trump, sin presentar pruebas verificables que respalden su afirmación. El mandatario estadounidense anunció además que ofrecerá detalles de la operación a las 11:00 de la mañana desde Mar-a-Lago, donde pasa el fin de semana.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre la supuesta captura de Maduro, ni pronunciamiento oficial del propio presidente venezolano. Mientras tanto, en redes sociales continúan circulando videos y testimonios de ciudadanos que reportaron fuertes explosiones en distintos puntos de Caracas, así como interrupciones del servicio eléctrico y movimientos inusuales en instalaciones estratégicas.

Ante este escenario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X y expresó su “profunda preocupación” por los reportes provenientes de Venezuela. El mandatario colombiano señaló que la capital venezolana estaría siendo bombardeada “con misiles” y pidió una reacción inmediata de la comunidad internacional.

“Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato para revisar la situación”, escribió Petro en un primer mensaje. Posteriormente, informó que el Gobierno colombiano activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta y puso en marcha un plan operacional de contingencia en la frontera, como medida preventiva ante una posible escalada del conflicto.

Según detalló el presidente, estas acciones buscan proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con autoridades locales y organismos competentes.

En un pronunciamiento más amplio, Petro recalcó que Colombia rechaza cualquier acción militar unilateral y reiteró su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en especial el respeto a la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, exhortó a las partes involucradas a desescalar la confrontación y privilegiar los canales diplomáticos.

Mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de Nicolás Maduro y la veracidad de las afirmaciones realizadas desde Washington, la región permanece en alerta, a la espera de pronunciamientos oficiales que permitan esclarecer los hechos y reducir el riesgo de una crisis de mayores proporciones.