Esta es la millonaria recompensa por la que traicionaron a Maduro en Venezuela

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, por parte de las Fuerzas Militares de Los Estados Unidos, y su posterior imputación de cuatro delitos contra Maduro, realizada en el Distrito Sur de Nueva York, tiene atónito al panorama geopolítico internacional por varias cuestiones, dentro de ellos algunas versiones que arrojan que a Maduro lo habrían traicionado desde su entorno cercano para cobrar una millonaria recompensa. Acá la jugosa cifra.

Tras la captura del mandatario ilegítimo de los venezolanos, la segunda al mando, la vicepresidente Delcy Rodríguez, pidió a Donald Trump emitir una prueba de vida de Maduro; palabras a las que se le sumó el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien junto a varios militares mandó el siguiente mensaje:

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Estados Unidos habría destruido la tumba de Hugo Chávez en bombardeo para capturar a Maduro en Venezuela

"Estamos acá en la ciudad capital en Caracas luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la Revolución Bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la Revolución Bolivariana“, aseguró.

Sumado a esto, Cabello señaló a la comunidad internacional y se cuestionó si “serán cómplices de esta masacre”, esperando que se pronuncien a favor de Venezuela y condenen la operación militar de Estados Unidos.

La millonaria recompensa por Maduro

Tras la operación, varias hipótesis salieron a la luz, dentro de ellas una posible ‘traición’ por parte de uno de los miembros de su régimen, teoría que fue constatada en W Radio, con la entrevista que le realizaron al excanciller de Colombia, Julio Londoño, quien aseguró que “sin duda hubo colaboración de altos mandos del poder en Venezuela para la captura de Maduro”. A todo esto se le suma que un funcionario de la CIA, le habría constatado esta información al diario The New Yor Times.

Cabe acotar que para agosto del 2025, el Gobierno de Estados Unidos, emitió un cartel de búsqueda en contra de Maduro por “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al delito de drogas”; ofreciendo $USD 50 millones de dólares por información para su captura.