El vínculo que tuvo una de las estudiantes fallecidas en accidente de bus en Antioquia con WestCol

Uno de los hechos que ha marcado a los colombianos ha tenido que ver con el devastador accidente vial en Bello, Antioquia, que dejó a 17 personas fallecidas, de las cuales 16 eran estudiantes del Liceo Antioqueño, quienes días antes habían celebrado su grado como bachilleres, buscando celebrar esta etapa con un viaje de mediana distancia desde sus hogares.

Los jóvenes fallecidos se encontraban entre edad de los 16 y 18 años de edad y el siniestro se presentó luego de que regresaran de una excursión en Tolú y Coveñas. El hecho tuvo lugar específicamente en la vía Segovia - Remedios, donde además del alto número de fallecidos, también se presentaron 20 heridos, recibiendo la respectiva atención médica.

Con el paso de las horas fueron revelados los nombres de las víctimas, entre ellas, Mariana Upegui Escobar, quien logró destacarse a nivel escolar y por supuesto, ganándose el cariño de sus compañeros, causando así un dolor inmenso en su familia tras su deceso. Además, en las redes sociales W Reals, la comunidad del streamer WestCol expuso que la joven hacía parte de la misma, enviando un sentido mensaje de condolencias.

“Con profundo dolor lamentamos la partida de los jóvenes Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus en el que regresaban de su viaje de excursión. De manera especial, recordamos con cariño a Mariana Upegui Escobar, quien compartía los mismos afectos y valores de nuestra comunidad, y cuyo recuerdo permanecerá vivo en nuestros corazones. Enviamos un mensaje de apoyo, fortaleza y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos en este momento de profundo dolor. Paz y consuelo para todos. W Reals”.

Novio de Mariana Upegui dedicó sentido mensaje tras su fallecimiento

Mariana Upegui fue una de las víctimas del trágico accidente en Bello y ante el dolor que este hecho trajo consigo, su novio, Simón García, le envió un extenso y emotivo poema en el que expresaba su amor y los deseos que tenía frente a su relación.

“La vida se sostiene en mil deseos, monedas que se lanzan a una fuente, velas que soplas con ojos llenos y tréboles que buscan la suerte (...) yo solo pido que tu corazón me quiera”, expresó en primer lugar Simón, dejando una promesa con el mencionado trébol.

Dicho mensaje fue enviado por Simón sin saber que se convertiría en una repentina y lamentable despedida. Mientras avanzan las investigaciones, el municipio de Bello permanece sumido en el luto. Amigos, familiares y vecinos se reunieron en el Liceo Antioqueño, donde apenas dos semanas atrás los jóvenes celebraban su graduación. En un acto simbólico, dejaron fotografías, velas y flores sobre los pupitres