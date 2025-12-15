“Iban dormidos”: testimonio de sobreviviente ileso en accidente de bus de estudiantes en Antioquia

La tragedia marcó el inicio de la temporada navideña en Bello, Antioquia, y sacudió a todo el país este domingo 14 de diciembre de 2025, luego de que un bus de transporte que regresaba de una excursión cayera a un abismo en la vía que comunica a Segovia con Remedios. El vehículo transportaba a un grupo de recién egresados del Liceo Antioqueño, quienes retornaban a casa tras celebrar su grado 11 con un viaje a Tolú, Sucre.

De acuerdo con el balance oficial entregado por las autoridades, el accidente de tránsito dejó un saldo devastador de 17 personas fallecidas y 20 jóvenes heridos, varios de ellos en estado crítico. Las imágenes iniciales del lugar del siniestro evidenciaron la magnitud del impacto: el bus escolar quedó completamente destruido tras precipitarse por una pendiente de gran profundidad.

Entre las víctimas fatales se confirmó la muerte del conductor, identificado como Johnatan Taborda, colaborador de la empresa Precoltur. Su fallecimiento fue lamentado por la red de turismo de Antioquia, que lo recordó como un conductor comprometido y solidario. El vehículo había sido contratado directamente por los estudiantes, quienes organizaron el viaje de manera independiente, según aclaró el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas. El funcionario precisó que la institución educativa no participó en la planeación de la excursión y que no viajaban docentes en el bus.

Según el comunicado de la empresa operadora, en el vehículo se movilizaban 34 jóvenes, además de un guía turístico y dos conductores. Las familias, que esperaban con ilusión la llegada de los estudiantes para celebrar las fiestas decembrinas, recibieron en la madrugada la devastadora noticia del accidente, generando escenas de dolor y consternación.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a los hospitales de Remedios y Segovia. El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, informó que varios de los jóvenes permanecen conscientes y estables, pero con lesiones de alta complejidad, por lo que se adelanta su remisión a centros médicos especializados. La Gobernación de Antioquia publicó un listado preliminar de lesionados, entre ellos Nicolás Ochoa Vahos, Juliana Álvarez Correa, Samuel Marín Agudelo y Valerie Luciana Díaz Mazo, todos con edades entre 16 y 18 años.

En cuanto a las causas del siniestro, las autoridades indicaron que la investigación apenas comienza. Sin embargo, se manejan dos hipótesis principales: una posible falla mecánica o un microsueño del conductor. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el caso está en manos de los organismos competentes y aseguró acompañamiento institucional a las familias afectadas.

Un elemento clave en el rescate fue el testimonio de un sobreviviente, quien resultó ileso y logró salir del bus tras el impacto. El joven escaló hasta la carretera y dio aviso a las autoridades, permitiendo la rápida atención de la emergencia. Según relató al gobernador, la mayoría de los pasajeros dormía al momento del accidente. Tras las labores forenses, los cuerpos de las víctimas serán trasladados de Segovia a Medellín, donde recibirán sepultura.