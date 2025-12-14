Medellin

Tragedia en Antioquia: Confirman la muerte de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus

Revelan los nombres de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus que murieron tras caer a un abismo al volver de la excursión.

Estudiantes Liceo Antioqueño de Bello
Fallecidos en accidente de bus de estudiantes de Liceo Antioqueño de Bello Accidente dejó 17 personas muertas, 16 estudiantes y el conductor, así como 20 heridos. (Foto: Captura de video 14 de diciembre de 2025 @Julian_VasquezP) (Captura de pantalla.)
Por Ariadne Agamez Lombana

Este domingo, 14 de diciembre, en horas de la mañana se registró un fatal accidente de un bus entre los municipios de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. En el vehículo se movilizaban estudiantes de último año del Licen Antioqueño de Bello, que celebraban la excursión por la graduación. En el accidente murieron 16 estudiantes, de quienes se revelaron las identidades y el conductor del bus.

Hasta el momento, otras 20 personas se encuentran recibiendo atención hospitalaria.

¿Cuáles son los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que murieron en el accidente?

Según confirmó la Alcaldía de Bello, la identidad de los estudiantes y el conductor que murieron son:

  1. Carlos Cardona
  2. Daniel Arismendy Fernández
  3. José Manuel Orrego Palacio
  4. Juan Andrés Hincapié
  5. Laura Salazar
  6. María Camila Pérez Sánchez
  7. María Fernanda Londoño Jiménez
  8. Mariana Galvis Arias
  9. Mariana Upegui Escobar
  10. Mateo Castaño López
  11. Mathías Berrío Cardona
  12. Paulina Anduquia Builes
  13. Sara Escobar Mera
  14. Susana Arango Mejía
  15. Valeria López
  16. Yeraldin Yepes
  17. Jonatan Alexander Taborda (Conductor)

Están siendo atendidas en el Hospital de Segovia:

  1. Ana Isabel Pulgarín
  2. Hernán Montalvo Sierra
  3. Karoll Juliana Patiño

Están siendo atendidas en el Hospital de Remedios:

  1. David Rúa Vallejo
  2. Erik Cañaveral Ospina
  3. Jerónimo Hurtado Vélez
  4. Jimena Londoño Sánchez
  5. Juliana Álvarez
  6. Katherine Mira Zapata
  7. Miguel Ángel Carvajal Arroyave
  8. Miguel Ángel Forero Quintero
  9. Miguel Ángel Román Bedoya
  10. Nicolás Ochoa Vahos
  11. Samuel Marín Agudelo
  12. Santiago Galeano Quintero
  13. Sofia Posso Gómez
  14. Valerie Luciana Diaz Mazo
  15. Nicolás Gallego Ramírez
  16. Samuel Cortes Largo (Guía)
  17. Jamilton Piedrahita (Conductor)

Además, se aclaró que otras personas hacían parte de la excursión pero no viajaban en el bus y se quedaron en Tolú:

  1. Emmanuel Rivera Atehortúa
  2. Juan Sebastián Mendoza
  3. Laura Valentina Osorio Gaitán
  4. Samuel Meneses Salgado
  5. Samuel Vargas Londoño
       

