Tragedia en Antioquia: Confirman la muerte de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus

Accidente dejó 17 personas muertas, 16 estudiantes y el conductor, así como 20 heridos. (Foto: Captura de video 14 de diciembre de 2025 @Julian_VasquezP)

Fallecidos en accidente de bus de estudiantes de Liceo Antioqueño de Bello

Este domingo, 14 de diciembre, en horas de la mañana se registró un fatal accidente de un bus entre los municipios de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia. En el vehículo se movilizaban estudiantes de último año del Licen Antioqueño de Bello, que celebraban la excursión por la graduación. En el accidente murieron 16 estudiantes, de quienes se revelaron las identidades y el conductor del bus.

Hasta el momento, otras 20 personas se encuentran recibiendo atención hospitalaria.

¿Cuáles son los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que murieron en el accidente?

Según confirmó la Alcaldía de Bello, la identidad de los estudiantes y el conductor que murieron son:

Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Jonatan Alexander Taborda (Conductor)

Están siendo atendidas en el Hospital de Segovia:

Ana Isabel Pulgarín Hernán Montalvo Sierra Karoll Juliana Patiño

Están siendo atendidas en el Hospital de Remedios:

David Rúa Vallejo Erik Cañaveral Ospina Jerónimo Hurtado Vélez Jimena Londoño Sánchez Juliana Álvarez Katherine Mira Zapata Miguel Ángel Carvajal Arroyave Miguel Ángel Forero Quintero Miguel Ángel Román Bedoya Nicolás Ochoa Vahos Samuel Marín Agudelo Santiago Galeano Quintero Sofia Posso Gómez Valerie Luciana Diaz Mazo Nicolás Gallego Ramírez Samuel Cortes Largo (Guía) Jamilton Piedrahita (Conductor)

Además, se aclaró que otras personas hacían parte de la excursión pero no viajaban en el bus y se quedaron en Tolú: