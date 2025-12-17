“Al menos quedó de tercera princesa“: Matador se burló de Paola Holguín tras candidatura de Paloma Valencia

Julio César González, más conocido como Matador, es un conocido caricaturista colombiano, quien ha dado de que hablar en varias ocasiones, siendo blanco de fuertes críticas, pero también de apoyo. A pesar ello, el hombre deja claro que no tiene problema alguno en referirse e ir de frente en contra de ciertas figuras, siendo la más reciente situación la candidatura presidencial de Paloma Valencia por el Centro Democrático y quienes fueron sus contrincantes.

El pasado 15 de diciembre, sobre las horas de la tarde, el Centro Democrático confirmó que su candidata a la presidencia oficial es, precisamente, Paloma Valencia, una de las senadoras más conocidas en el país y que, por supuesto, aspiraba a contar con el aval del partido de Álvaro Uribe Vélez.

Cabe resaltar que quienes también aspiraba a contar el apoyo del Centro Democrático fueron Paola Holguín y María Fernanda Cabal, sin embargo, su precandidatura presidencial llegó a su fin tras decisiones internas en el partido. Ante el hecho, las palabras por parte de Matador no se hicieron esperar compartiendo así un video sobre su postura frente a este tema:

“Chicos, lastimosamente se quemó mi candidata Paola ‘la voz melodiosa’ Holguín, pero nunca olvido esas palabras hermosas que tuvo para mi campaña ‘Ánimo, Matador, como siempre entraste pegando duro y te felicito que gran anhelo ser senador para ir a hacer tus mamarrachos desde allá’. Qué belleza’. Aunque ganó Paloma Valencia y la mamá del pequeño agricultor quedó de segunda, mi corazón se lo ganó la melodiosa voz de la tercera competidora. Al menos quedó de tercera princesa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Matador.

Cabe resaltar que luego de compartir el mencionado video fueron varias declaraciones por parte de los internautas, quienes apoyaron las palabras de Matador y también sacaron a flote su sorpresa ante la elección de Paloma Valencia, pues varios tenían las esperanzas puestas en María Fernanda Cabal.



