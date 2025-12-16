¿Se pudo evitar la tragedia? Surge una nueva hipótesis sobre el accidente del bus estudiantil en Antioquia

Mientras el departamento de Antioquia despide a dieciséis jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las causas del trágico accidente de tránsito que cobró la vida de diecisiete personas, incluyendo al conductor del autobús.

(Lea también: El desgarrador poema de Simón, novio de una de las estudiantes fallecidas en accidente de bus en Antioquia)

El siniestro ocurrió durante el fin de semana en el municipio de Remedios, Antioquia, cuando un grupo de aproximadamente 40 estudiantes regresaba a Medellín tras un viaje de celebración en Tolú, Sucre. El vehículo se precipitó a un abismo.

Este fue el relato del sobreviviente

David Rua, de 16 años, uno de los estudiantes que sobrevivió al suceso, ofreció su testimonio a medios de comunicación como Noticias Caracol. El joven relató que al momento de la caída, gran parte de los pasajeros venían disfrutando el regreso, riendo y cantando, mientras otros dormían.

Rua, quien viajaba cerca a una ventana lateral, describió el momento del impacto: “Me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador. Cuando abro los ojos, miro cómo todo empieza a levitar y en ese momento me doy cuenta de que estamos cayendo a algún vacío”. Ante la situación, el joven se protegió en posición fetal bajo la silla.

Tras detenerse el vehículo, David consiguió salir y fue testigo de una escena devastadora: “Empiezo a escuchar los gritos de ayuda y veo también, lamentablemente, gente fallecida. Ahí me doy cuenta de que yo estoy bien y que puedo ayudar”, mencionó el estudiante.

El joven, ayudó a varios de sus compañeros a salir del bus y regresó a la carretera. Un conductor de tractomula fue el primero en alertar a los equipos de socorro.

Carlos Galeano, familiar de otro de los estudiantes que logró sobrevivir, comentó el impacto de la llegada al sitio: “Alcanzamos a llegar al sitio del siniestro donde pudimos ayudar a sacar varios niños. Se pueden imaginar ver toda esa forma del accidente tan horrible como allá y ver a los niños ya muertos porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos”. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Remedios y Segovia.

Una nueva versión: fallas mecánicas preexistentes

Aunque las autoridades no han emitido un reporte oficial, una de las hipótesis iniciales sugería que el accidente pudo haberse originado por un microsueño del conductor, quien también falleció. Sin embargo, en las últimas horas, tanto familiares como sobrevivientes han ofrecido versiones que apuntan a fallas mecánicas previas en el vehículo.

Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, joven de 18 años fallecida en el accidente, indicó en declaraciones a la prensa que el percance “no fue por un microsueño porque el bus ya venía varado hace mucho rato”. Según Gutiérrez, la joven les comentó previamente que “tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron”.

El abuelo de la víctima relató que la madre de Valeria le aconsejó bajarse, pero que “siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir”.

El sobreviviente David Rua corroboró estas inquietudes, señalando que notaron fallas al inicio del viaje y que incluso revisaron la batería antes de partir. “Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor”, afirmó el estudiante. También mencionó el mal funcionamiento del sistema de ventilación: “El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”.

Actualmente, las autoridades se concentran en el análisis de las pruebas técnicas en el lugar del accidente para esclarecer la secuencia de eventos y determinar con certeza la causa del fatal siniestro.