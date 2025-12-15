El desgarrador poema de Simón, novio de una de las estudiantes fallecidas en accidente de bus en Antioquia

La conmoción nacional continua tras el siniestro vial ocurrido en Antioquia, que dejó a 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes, este domingo 14 de diciembre de 2025. La tragedia se presentó en jurisdicción del municipio de Remedios, cuando un vehículo que regresaba de una excursión de grado cayó a un abismo con cerca de 40 recién egresados del Liceo Antioqueño, del municipio de Bello.

Puede leer: Habló la gerente de la empresa dueña del bus donde murieron los 16 jóvenes estudiantes de Bello: esto fue lo que dijo

El vehículo cubría la ruta Tolú–Medellín tras la excursión organizada como celebración de su culminación académica de los estudiantes del Liceo Antioqueño. Una de las hipótesis principales que analizan los investigadores es un posible microsueño del conductor, identificado como Johnatan Alexander Taborda, quien también falleció en el accidente. Esta no ha sido confirmada, pero cobra relevancia por las condiciones de la vía y el contexto del viaje.

Después de lo ocurrido, las redes sociales tomaron un papel significativo, en donde familiares y amigos de las víctimas han expresado su conmoción y han dedicado mensajes ante la repentina partida de los jovenes. Ese es el Simón García, novio de Mariana Upegui, una de las jóvenes que perdió la vida, quien la noche previa al viaje, le envió un extenso y emotivo poema en el que expresaba su amor y los deseos que tenía frente a su relación.

No obstante, debido a que el grupo ya se encontraba en marcha en carretera, Mariana nunca pudo leer ni responder el mensaje, por lo que Simón lo leyó públicamente, en homenaje al amor que sentía por la joven: “La vida se sostiene en mil deseos, monedas que se lanzan a una fuente, velas que soplas con ojos llenos y tréboles que buscan la suerte (...) yo solo pido que tu corazón me quiera”, expresó en primer lugar Simón, dejando una promesa con el mencionado trébol.

Dicho mensaje fue enviado por Simón sin saber que se convertiría en una repentina y lamentable despedida. Mientras avanzan las investigaciones, el municipio de Bello permanece sumido en el luto. Amigos, familiares y vecinos se reunieron en e liceo Antioqueño, donde apenas dos semanas atrás los jóvenes celebraban su graduación. En un acto simbólico, dejaron fotografías, velas y flores sobre los pupitres. Los cuerpos de las víctima se stán siendo trasladados aMedellín, donde se realizarán las exequias.