Familiar de Neider Morantes está entre los estudiantes que perdieron la vida en el accidente de bus en Antioquia

Familiar de Neider Morantes está entre las víctimas por el accidente de bus en Antioquia.

Sigue la consternación a nivel nacional por el accidente de bus en Antioquia que llevaba a estudiantes del Liceo Antioqueño, en el que murieron 17 personas, de las cuales 16 eran menores de edad. En las últimas horas ciudadanos se han acercado al municipio de Bello, donde se encuentra el centro educativo al que pertenecían los jóvenes, para orar y pedir el descanso de los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos.

A nivel nacional, varios han sido los mensajes de personajes públicos y políticos lamentando la tragedia, desde el presidente Gustavo Petro hasta el lateral derecho de la Selección Colombia Daniel Muñoz, que juega en el fútbol de Inglaterra.

Precisamente, en las últimas horas un exjugador de fútbol que vistió importantes camisas del rentado nacional como Medellín, Nacional y América, resultó afectado por los lamentables hechos, ya que un familiar suyo hace parte de la lista de los adolescentes que perdieron la vida en el siniestro.

Se trata del exvolante creativo Neider Morantes, quien a través de sus redes sociales publicó un conmovedor mensaje refiriéndose a quien era su sobrino.

“Agapito siempre estarás en nuestros corazones, te amaremos por siempre”, escribió el exjugador de fútbol​. El nombre del joven fallecido era Juan Andrés Hincapíé Salazar.

Mensaje de Neider Morantes para su sobrino, uno de los fallecidos en el accidente de Bello. Foto: Captura de pantalla - Instagram Neider Morantes.

Igualmente, la hija de Morantes también compartió una publicación con su primo en la que cantaban Nadie es eterno en el mundo, de Darío Gómez.

Nombres de los fallecidos en el accidente de Bello

- Carlos Cardona

- Daniel Arismendi Fernández

- José Manuel Orrego Palacio

- Juan Andrés Hincapié

- Laura Salazar

- María Camila Pérez Sánchez

- María Fernanda Londoño Jiménez

- Mariana Galvis Arias

- Mariana Upegui Escobar

- Mateo Castaño López

- Mathías Berrío Cardona

- Paulina Anduquia Builes

- Sara Escobar Mera

- Susana Arango Mejía

- Valeria López

- Yeraldín Yepes

- Jonatan Alexander Taborda (Conductor)